Chelsea Flower Show: королевское цветочное безумие

Цветочное шоу Челси — самая знаменитая и престижная в мире садоводческая выставка. Британская королева Елизавета II традиционно приезжает на открытие Chelsea Flower Show — побывала она здесь и в этом году. Также посетила выставку герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Выставка цветов в Челси — законодатель в сфере ландшафтного дизайна. Внутри специально выстраиваемого каждый год павильона, в котором при желании могли бы поместиться 500 лондонских двухэтажных автобусов, разместили свои работы и цветочные композиции дизайнеры со всего мира. В садах приютились гигантские "травяные" медведи, жираф, панды и множество цветов.

Выставка проходит с 22 по 27 мая 2017 года.