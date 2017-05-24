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Chelsea Flower Show: королевское цветочное безумие
25.05.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Цветочное шоу Челси — самая знаменитая и престижная в мире садоводческая выставка. Британская королева Елизавета II традиционно приезжает на открытие Chelsea Flower Show — побывала она здесь и в этом году. Также посетила выставку герцогиня Кембриджская Кэтрин.
Выставка цветов в Челси — законодатель в сфере ландшафтного дизайна. Внутри специально выстраиваемого каждый год павильона, в котором при желании могли бы поместиться 500 лондонских двухэтажных автобусов, разместили свои работы и цветочные композиции дизайнеры со всего мира. В садах приютились гигантские "травяные" медведи, жираф, панды и множество цветов.
Выставка проходит с 22 по 27 мая 2017 года.
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Цветочное шоу Челси – самая знаменитая и престижная в мире садоводческая выставка. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, поражающее красотой и красками.
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