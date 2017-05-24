25 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве задержаны двое могилевчан: должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" и директор коммерческой структуры, которые подозреваются в превышении власти или служебных полномочий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

По словам начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД облисполкома Дмитрия Щедракова, в марте 2014 года представитель ОАО "Бабушкина крынка" в нарушение требований положения об организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг из корыстной заинтересованности в соучастии с представителем могилевской коммерческой структуры организовал поставку по завышенной стоимости сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания.

Данные лица документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате чего рыночная стоимость была завышена почти на Вr30 тыс. Сотрудники УБЭП УВД и следователи управления Следственного комитета (УСК) по Могилевской области проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

"По информации УБЭП УВД, есть достаточные основания полагать, что этот факт преступной деятельности не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более Вr700 тыс.", - сказал Дмитрий Щедраков.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) УК Беларуси, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В отношении должностного лица ОАО "Бабушкина крынка" и директора коммерческой структуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-