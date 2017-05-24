25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске коммерческая фирма "накрасила" виртуальных металлоконструкций на одном из объектов ОАО "Беларуськалий" более чем на Br13 тыc. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Обман был вскрыт благодаря тесному взаимодействию оперативников ОБЭП Солигорского РОВД и службы безопасности "Беларуськалия". "Основные события развернулись в 2016 году. В начале года ОАО "Беларуськалий" провело конкурсные торги для определения подрядчика по проведению ремонтно-строительных работ на одном из своих объектов. Торги выиграла солигорская фирма, ее специалисты и приступили к выполнению работ. Рабочие красили металлоконструкции, руководство фирмы составляло акты выполненных работ, которые после согласования с заместителем главного инженера одного из рудоуправлений "Беларуськалия" передавались для оплаты. Несколько месяцев стороны были полностью довольны друг другом", - рассказали в УВД.

Практически параллельно с этим событием сотрудники ОБЭП Солигорского РОВД, проводя проверку по другому делу, получили оперативную информацию, что работники этой коммерческой фирмы склонны несколько завышать свои достижения. Этой информацией правоохранители поделились со службой безопасности "Беларуськалия" и попросили пристальней взглянуть на деятельность коммерсантов и должностных лиц предприятия. "В результате совместной работы оперативники получили доказательства того, что в актах выполненных работ коммерсанты значительно завышают объемы, а заместитель главного инженера вопреки существующим инструкциям, злоупотребляя служебными полномочиями, утверждает эти акты. Дальнейшей проверкой было установлено, что в результате этих действий предприятию был нанесен ущерб как минимум на сумму более Br13 тыс. Сейчас оперативники проверяют все документы по этому делу и не без оснований полагают, что окончательная сумма ущерба будет намного выше", - отметили в УВД Миноблисполкома.

По материалам ОБЭП Солигорского РОВД прокуратурой района в отношении теперь уже бывшего заместителя главного инженера возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК Беларуси. Он и двое учредителей коммерческой фирмы задержаны и водворены в ИВС.-0-