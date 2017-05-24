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В ИТ-сфере зарабатывают почти в 5 раз больше среднего по стране, а в культуре - 1,8 раза меньше

25.05.2017 18:02 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в апреле выросла до 777 рублей. Это второе повышение с начала года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки белорусов отличаются по сферам деятельности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплатными лидерами в апреле привычно были специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3709 рублей. Это почти в 4,8 раза больше, чем средние заработки по стране. При этом апрельские зарплаты этих специалистов упали на 48,2 рубля по сравнению с мартом.

Вторую строчку зарплатного рейтинга занимают работники пассажирского воздушного транспорта — 2 196,2 рубля. В апреле они стали получать на 172,4 рубля больше, чем в марте, из-за чего обошли в зарплатном топе специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (2185,6 рубля).

В каких сферах в апреле получали больше всего
сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к апрелю 2017 года, в %

информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания

3709

 +8,4

деятельность пассажирского воздушного транспорта

2196,2

 +16,3

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования

2185,6

 +21,6

деятельность грузового воздушного транспорта

1745,5

 +2,4

финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения

1489,8

 +10,9

производство химических продуктов

1472,3

 +4,1

деятельность в области телекоммуникаций

1433,6

 +11,2

страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

1400,8

 -5,3

инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области

1311,3

 +3

горнодобывающая промышленность

1269,7

 +10

Больше «заветных» 1000 рублей в прошлом месяце также зарабатывали в таких сферах как производство кокса и продуктов нефтепереработки (1247,8 рубля), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (1233,4 рубля), деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (1118,1 рубля), научные исследования и разработки (1039,4 рубля), оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами (1037,5 рубля), производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (1033 рубля), оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (1022,3 рубля).

Меньше всего в апреле получали работники культуры — 430,4 рубля. Это на 7,9 рубля меньше, чем в марте. Немногим больше зарабатывали в прошлом месяце соцработники — 435,9 рубля.

В каких сферах в апреле получали меньше всего
сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к апрелю 2017 года, в %

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

430,4

 -0,5

деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг

435,9

 -0,3

творческая деятельность и развлечения

478,4

 -0,1

деятельность водного транспорта

511,6

 +2,4

животноводство

522,9

 +2

растениеводство

534

 не изменилась

рыболовство и рыбоводство

535

 +3,8

образование

538,1

 -0,6

предоставление прочих видов услуг

545,3

 -9,1

услуги по общественному питанию

553,5

 +0,2

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, больше всего за год выросла в работников культуры (+21,6%) и соцработников (+16,3%). А заметнее всего реальные заработки упали у специалистов, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-9,8%).

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