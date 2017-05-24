В ИТ-сфере зарабатывают почти в 5 раз больше среднего по стране, а в культуре - 1,8 раза меньше

Средняя зарплата белорусов в апреле выросла до 777 рублей. Это второе повышение с начала года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки белорусов отличаются по сферам деятельности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплатными лидерами в апреле привычно были специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3709 рублей. Это почти в 4,8 раза больше, чем средние заработки по стране. При этом апрельские зарплаты этих специалистов упали на 48,2 рубля по сравнению с мартом.

Вторую строчку зарплатного рейтинга занимают работники пассажирского воздушного транспорта — 2 196,2 рубля. В апреле они стали получать на 172,4 рубля больше, чем в марте, из-за чего обошли в зарплатном топе специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (2185,6 рубля).

В каких сферах в апреле получали больше всего сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к апрелю 2017 года, в % информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3709 +8,4 деятельность пассажирского воздушного транспорта 2196,2 +16,3 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2185,6 +21,6 деятельность грузового воздушного транспорта 1745,5 +2,4 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1489,8 +10,9 производство химических продуктов 1472,3 +4,1 деятельность в области телекоммуникаций 1433,6 +11,2 страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования 1400,8 -5,3 инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1311,3 +3 горнодобывающая промышленность 1269,7 +10

Больше «заветных» 1000 рублей в прошлом месяце также зарабатывали в таких сферах как производство кокса и продуктов нефтепереработки (1247,8 рубля), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (1233,4 рубля), деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (1118,1 рубля), научные исследования и разработки (1039,4 рубля), оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами (1037,5 рубля), производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (1033 рубля), оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (1022,3 рубля).

Меньше всего в апреле получали работники культуры — 430,4 рубля. Это на 7,9 рубля меньше, чем в марте. Немногим больше зарабатывали в прошлом месяце соцработники — 435,9 рубля.

В каких сферах в апреле получали меньше всего сфера средняя зарплата, рублей реальная зарплата к апрелю 2017 года, в % деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 430,4 -0,5 деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 435,9 -0,3 творческая деятельность и развлечения 478,4 -0,1 деятельность водного транспорта 511,6 +2,4 животноводство 522,9 +2 растениеводство 534 не изменилась рыболовство и рыбоводство 535 +3,8 образование 538,1 -0,6 предоставление прочих видов услуг 545,3 -9,1 услуги по общественному питанию 553,5 +0,2

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, больше всего за год выросла в работников культуры (+21,6%) и соцработников (+16,3%). А заметнее всего реальные заработки упали у специалистов, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-9,8%).