В ИТ-сфере зарабатывают почти в 5 раз больше среднего по стране, а в культуре - 1,8 раза меньше

Средняя зарплата белорусов в апреле выросла до 777 рублей. Это второе повышение с начала года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки белорусов отличаются по сферам деятельности.
Зарплатными лидерами в апреле привычно были специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3709 рублей. Это почти в 4,8 раза больше, чем средние заработки по стране. При этом апрельские зарплаты этих специалистов упали на 48,2 рубля по сравнению с мартом.
Вторую строчку зарплатного рейтинга занимают работники пассажирского воздушного транспорта — 2 196,2 рубля. В апреле они стали получать на 172,4 рубля больше, чем в марте, из-за чего обошли в зарплатном топе специалистов, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (2185,6 рубля).
В каких сферах в апреле получали больше всего
сфера
средняя зарплата, рублей
реальная зарплата к апрелю 2017 года, в %
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
3709
+8,4
деятельность пассажирского воздушного транспорта
2196,2
+16,3
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
2185,6
+21,6
деятельность грузового воздушного транспорта
1745,5
+2,4
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1489,8
+10,9
производство химических продуктов
1472,3
+4,1
деятельность в области телекоммуникаций
1433,6
+11,2
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования
1400,8
-5,3
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
1311,3
+3
горнодобывающая промышленность
1269,7
+10
Больше «заветных» 1000 рублей в прошлом месяце также зарабатывали в таких сферах как производство кокса и продуктов нефтепереработки (1247,8 рубля), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (1233,4 рубля), деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (1118,1 рубля), научные исследования и разработки (1039,4 рубля), оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами (1037,5 рубля), производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (1033 рубля), оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (1022,3 рубля).
Меньше всего в апреле получали работники культуры — 430,4 рубля. Это на 7,9 рубля меньше, чем в марте. Немногим больше зарабатывали в прошлом месяце соцработники — 435,9 рубля.
В каких сферах в апреле получали меньше всего
сфера
средняя зарплата, рублей
реальная зарплата к апрелю 2017 года, в %
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
430,4
-0,5
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг
435,9
-0,3
творческая деятельность и развлечения
478,4
-0,1
деятельность водного транспорта
511,6
+2,4
животноводство
522,9
+2
растениеводство
534
не изменилась
рыболовство и рыбоводство
535
+3,8
образование
538,1
-0,6
предоставление прочих видов услуг
545,3
-9,1
услуги по общественному питанию
553,5
+0,2
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, больше всего за год выросла в работников культуры (+21,6%) и соцработников (+16,3%). А заметнее всего реальные заработки упали у специалистов, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-9,8%).
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