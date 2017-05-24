Белгосцирк представил новую программу в Минске с дрессированными буйволами и медведями

С 26-го мая в Минске Белгосцирк представит новую программу « Небывальщина ». В программе принимают участие: аттракцион «Дрессированные буйволы и медведи «Самхо», «Фольклорно — акробатический ансамбль «Русичи», акробаты на качелях, дрессированные козы, партерный полет, воздушные гимнасты на полотнах и клоуны.





В программе принимают участие «Дрессированные буйволы и медведи «Самхо» под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе, «Фольклорно — акробатический ансамбль «Русичи» — под руководством заслуженного артиста России Игоря Майорова, «Комические акробаты на шинах» — под руководством заслуженного артиста России Игоря Майорова, «Дрессированные козы» — под руководством заслуженной артистки России Ирины Левицкой, «Акробаты на качелях» и «Партерный полет» — под руководством Алишера Алиева, «Воздушные гимнасты на полотнах» — Максим Виноградов, Вероника Рыбчонок, «Комические акробаты на першах» — под руководством Игоря Пенькова, «Дрессированные собаки» — под руководством Николая Горковенко, а также клоун — заслуженный артист России Андрей Аверюшкин.





















































Купить билеты в цирк можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 7 до 62 рублей Купить билет