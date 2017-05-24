Более 170 гроссмейстеров примут участие в чемпионате Европы по шахматам в Минске

Более 170 гроссмейстеров примут участие в чемпионате Европы по шахматам, который пройдет с 29 мая по 10 июня в минском Дворце спорта. Об этом сообщила сегодня в Национальном пресс-центре председатель Белоруской федерации шахмат Анастасия Сорокина, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сергей Жигалко. Фото: БЕЛТА

— Событие для белорусских шахмат неординарное. Более 170 гроссмейстеров планируют приехать к нам. Удачное выступление на домашнем чемпионате Европы позволит белорусским шахматистам также подготовиться к другим важным турнирам текущего сезона. Впервые мужская сборная Беларуси примет участие в командном чемпионате мира, который с 15 по 25 мая пройдет в Ханты-Мансийске. Участие в этих соревнованиях свидетельствует о высоком уровне белорусских игроков, — сказала Анастасия Сорокина.

В Минск приедут более 400 спортсменов из 40 стран, среди которых 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ. Свое участие подтвердили известные игроки Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Наварра (Чехия), Бадура Джобава (Грузия).

В белорусской команде лучшие шансы на высокий результат связывают с выступлением Сергея Жигалко.

— Подготовка к минскому чемпионату Европы подходит к завершению. Конечно, хочется оказаться в призерах по итогам турнира, но и попадание в число 22 лучших дает право на участие в Кубке мира. Будем стремиться оказаться как можно выше в итоговом протоколе, — подчеркнул Сергей Жигалко.

Хозяева предстоящего чемпионата будут представлены сильнейшим составом, в который кроме Сергея Жигалко входят Владислав Ковалев, Кирилл Ступак, Алексей Александров, Андрей Жигалко.

Во Дворце спорта с 1 по 5 июня состоится также чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. Участие в соревнованиях уже подтвердили 650 участников из 24 стран мира.

— На чемпионате мира по шахматам среди женщин в Иране с руководством ФИДЕ обсуждали тему проведения крупных турниров для подрастающего поколения. Достигли договоренности, что Минск сможет принять чемпионат. Наше спортивное руководство поддержало эту идею. Дети уже с нетерпением ждут старта турнира. Очень рада, что в Беларуси сейчас наблюдается высокий интерес к шахматам, — отметила Анастасия Сорокина.

По ее словам, минский шахматный форум планирует посетить президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Организаторами чемпионатов выступают Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, Минский горисполком, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация шахмат.