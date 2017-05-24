В Столбцах автокран насмерть сбил ребенка

В Столбцах ребенок погиб под колесами грузовика. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла днем 25 мая: вблизи нерегулируемого пешеходного перехода грузовым автомобилем МАЗ был совершен наезд на ученицу 9 класса городской школы. В результате ДТП девочка 2002 года рождения от полученных травм умерла на месте происшествия.

— В ходе первоначальных следственных действий проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, фиксируются объекты и следы, имеющие значение для установления времени, характера и иных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе по техническому состоянию большегрузного транспортного средства и причине смерти погибшей, — сообщили в СК.

Предварительно, водитель был трезв.

Столбцовский РОСК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.