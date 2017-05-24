Минская милиция ищет детей, пострадавших от развратных действий мужчины

ГУВД Мингорисполкома разыскивает детей, которые пострадали от развратных действий мужчины.

Минчанин, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек, был задержан сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска. Сообщается, что мужчина ездил на автомобиле Citroen Picasso по районам Кунцевщина и Каменная горка. Он находил девочек 12-13 лет и показывал им свои половые органы.

«В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 Уголовного кодекса Республики Беларусь (развратные действия). Также есть основания полагать, что он причастен к совершению аналогичных действий в отношении иных несовершеннолетних», - сообщил заместитель начальника Фрунзенского РУВД Александр Андриевский.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст.169 УК (развратные действия). В связи с этим милиция просит родителей, чьи дети пострадали от действий мужчины, сообщить об этом во Фрунзенский РУВД.