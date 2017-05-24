ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская милиция ищет детей, пострадавших от развратных действий мужчины

25.05.2017 17:58 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

ГУВД Мингорисполкома разыскивает детей, которые пострадали от развратных действий мужчины.

Минчанин, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек, был задержан сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска. Сообщается, что мужчина ездил на автомобиле Citroen Picasso по районам Кунцевщина и Каменная горка. Он находил девочек 12-13 лет и показывал им свои половые органы.

«В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 Уголовного кодекса Республики Беларусь (развратные действия). Также есть основания полагать, что он причастен к совершению аналогичных действий в отношении иных несовершеннолетних», - сообщил заместитель начальника Фрунзенского РУВД Александр Андриевский.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст.169 УК (развратные действия). В связи с этим милиция просит родителей, чьи дети пострадали от действий мужчины, сообщить об этом во Фрунзенский РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУВД Мингорисполкома разыскивает детей, которые пострадали от развратных действий мужчины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Более 170 гроссмейстеров примут участие в чемпионате Европы по шахматам в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика