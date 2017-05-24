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Девятиклассница погибла под колесами грузовика в Столбцах

25.05.2017 18:06 — Разное | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах (Минская область) устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла девятиклассница, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Грузовой автомобиль сбил ученицу 9-го класса вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм девочка 2002 года рождения погибла. Следственно-оперативная группа работает на месте дорожно-транспортного происшествия.

"В ходе первоначальных следственных действий проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, фиксируются объекты и следы, имеющие значение для установления времени, характера и иных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе по техническому состоянию большегрузного транспортного средства и причине смерти погибшей. Водитель 1967 года рождения проходит процедуру освидетельствования. По предварительным данным, в момент ДТП мужчина был трезв", - рассказала Татьяна Белоног.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Грузовой автомобиль сбил ученицу 9-го класса вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм девочка 2002 года рождения погибла....

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