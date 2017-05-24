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Детских тренеров будут контролировать с помощью видеокамер

25.05.2017 18:32 — Разное | Tut.by  
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро рассказал, что хоккейных тренеров в белорусских детско-юношеских спортивных школах будут контролировать с помощью видеокамер, сообщает СТВ.


Семен Шапиро. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я сам когда-то занимался в детско-юношеской спортивной школе по футболу. Тренер приходил, бросал мяч, читал газету, мы кувыркались на поле — вот и весь процесс тренерский. К сожалению, имеют факты, видно, и сегодня похожие, поэтому мы решили: там, где тренируется наша молодежь, видеокамеру, вывод в федерацию, в Минспорта можно, и в каждый момент мы можем посмотреть, как идет процесс. И каждый тренер видит, что за ним контроль. И, конечно, надо ездить, смотреть и контролировать тренерскую работу, — сказал Семен Шапиро во время совещания у Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране.

 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро рассказал, что хоккейных тренеров в белорусских детско-юношеских спортивных школах будут контролировать с...

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