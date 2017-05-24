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Белорусский сценарий "Соломонова гора" получил специальный приз конкурса ScripTeast в Каннах

25.05.2017 18:31 — Разное | Tut.by  
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Сценарий «Соломонова гора», написанный Сергеем Колосовским и Николаем Лавренюком по мотивам произведения Ирины Письменной «Похожий на Стинга», получил специальный приз на конкурсе сценариев из Центральной и Восточной Европы ScripTeast, заключительный этап которого прошел во время 70-го Каннского кинофестиваля.


Проект ScripTeast для лучших сценаристов Центральной и Восточной Европы в этом году проходит уже в одиннадцатый раз, но Беларусь в нем участвует впервые. Первые этапы конкурса состоялись в Польше и Берлине (в рамках Берлинского МКФ), а завершился проект в Каннах. По результатам конкурса были награждены два сценария: главная награда досталась работе «Прости, Польша» Кубы Чекая, а белорусский проект «Соломонова гора» Сергея Колосовского и Николая Лавренюка стал обладателем специального приза жюри.

Действие камерной драмы «Соломонова гора» происходит в 1996 году в Чернобыльской зоне, где встречаются сбежавший из тюрьмы парень и одинокая пожилая женщина, живущая в отселенной деревне.


Жюри конкурса так объяснило вручение награды: «Мы были восхищены свежестью и самобытностью повествования этой необычной драмы, в которой странная пара выстраивает глубокие отношения в покинутом месте. Это история о вере, семье, выживании и взаимопомощи, но, в первую очередь, о том, как два очень разных человека находят связь, которая дает им силу и освобождает».

Режиссером фильма выступит Сергей Колосовский, выпускник Варшавской киношколы, автор нескольких короткометражных фильмов: «Работа над этим фильмов — это одно из самых интересных приключений в моей жизни. Сценарий „Соломонова гора“ о том, как люди, преодолевая страх, учатся доверять и верить друг другу, что сегодня как никогда актуально. Территория Чернобыля — это пространство больной души, побитой и искореженной. Чтобы преодолеть трагедию, необходимо покаяние, смирение и принятие. Сложный путь, который проделывает герой — это одиссея внутрь себя, образно говоря, через смерть и воскрешение».

Соавтор сценария и продюсер фильма Николай Лавренюк рассказывает о том, как началась работа над фильмом: «Историю, на основе которой мы сделали сценарий, много лет назад под названием „Похожий на Стинга“ написала драматург, документалист Ирина Письменная. К сожалению, она так и не дождалась его экранизации — три года назад ее не стало. Материалом интересовались режиссеры Егор Кончаловский, Андрей Кудиненко, но, по разным причинам, не сложилось. В итоге Ирина Леопольдовна передала права на экранизацию нашей кинокомпании „Иллюзион“, и для нас очень важно сделать этот фильм также в память о ней — потрясающем человеке со сложной творческой судьбой. Она всегда помогала молодым белорусским кинематографистам и вдохновляла многих».

Планируется, что фильм «Соломонова гора» будет создан в копродукции с другими странами. С белорусской стороны фильмом занимается кинокомпания «Иллюзион», также ведутся переговоры с другими частными студиями.

В жюри престижного конкурса ScripTeast входили продюсеры Саймон Перри («1984», «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», «Преисподняя»), Санфорд Либерсон («Джабервоки», «Листомания», «Малер»), Манфред Шмидт, сценарные консультанты Кристиан Раут и Том Абрамс и президент Польской киноакадемии, режиссер, продюсер Дариуш Яблонски («Декалог», «Под электрическими облаками», «Довлатов»).

Среди бывших участников и лауреатов конкурса — сценарии фильмов «Чрево» Бенедека Флигауфа, «Суд» Стефана Командарева, «Дом» Зузаны Лиовой и многие другие фильмы, впоследствии становившиеся участниками и лауреатами международных фестивалей.

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Теги: Минск
 
 
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Сценарий "Соломонова гора" получил специальный приз на конкурсе сценариев из Центральной и Восточной Европы ScripTeast.

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