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Лукашенко - о хоккеистах: У нас уже нет ни карих, ни голубых, только "зелень" в глазах

25.05.2017 19:05 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в стране подчеркнул, что и профессиональным спортсменам, и тренерам, не добившимся результатов, следует умерить материальный аппетит, сообщает СТВ.

— Установите нормальную зарплату за игру, а за результат — добавьте. И надо существенно призовые добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. Они же все — от Захарова до рядового хоккеиста — не мыслят ничем, кроме зарплаты! У них зеленые глаза, посмотрите. У всех! Зеленые глаза! У нас уже нет ни карих, ни голубых, только «зелень» в глазах! Мы не против платить. Но за что платить? — недоумевает Александр Лукашенко.

Видео: CTVBY

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Положительные перемены в хоккее президент связывает с недавно назначенным председателем федерации хоккея Семеном Шапиро. Этот пост — не менее ответственный, чем должность губернатора, подчеркнул глава государства.

 
 
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Александр Лукашенко на совещании по развитию хоккея в стране подчеркнул, что и профессиональным спортсменам, и тренерам, не добившимся результатов, следует...

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