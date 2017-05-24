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Лукашенко - о хоккеистах: У нас уже нет ни карих, ни голубых, только "зелень" в глазах
Александр Лукашенко
— Установите нормальную зарплату за игру, а за результат — добавьте. И надо существенно призовые добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. Они же все — от Захарова до рядового хоккеиста — не мыслят ничем, кроме зарплаты! У них зеленые глаза, посмотрите. У всех! Зеленые глаза! У нас уже нет ни карих, ни голубых, только «зелень» в глазах! Мы не против платить. Но за что платить? — недоумевает Александр Лукашенко.
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Положительные перемены в хоккее президент связывает
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