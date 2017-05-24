ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске милиционеры везли задержанных на служебном авто и попали в ДТП. Пострадало четыре человека

25.05.2017 18:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске на улице Ильинской служебный ВАЗ Центрального РУВД врезался в припаркованный грузовой автомобиль. В машине находились два сотрудника милиции, а также задержанный правонарушитель и его мать. Об аварии сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в ГАИ Центрального района.


Фото: МГУ МЧС

Как рассказали в ГАИ Центрального района, авария произошла около 17.00.

— Служебный автомобиль двигался по улице Ильинской, со стороны улицы Княгинской в направлении Мястровской. Автомобиль двигался во второй полосе, а затем сместился вправо и совершил наезд на припаркованную фуру. В фуре никого не было. Причины ДТП устанавливаются, — рассказали в ГАИ Центрального района.


Фото: МГУ МЧС

В машине находилось четыре человека — двое милиционеров, задержанный правонарушитель и его мать. Все они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Минская ГАИ проводит проверку по данному факту. Пассажирку зажало в салоне — для ее деблокировки потребовалась помощь спасателей.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Детских тренеров будут контролировать с помощью видеокамер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика