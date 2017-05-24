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Беларусь парафировала «Дорожную карту» с Египтом

25.05.2017 19:27 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь парафировала «Дорожную карту» с Египтом

Сегодня 25 мая 2017 года состоялось пленарное заседание Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии, на котором эксперты в различных сферах деятельности обсудили проблемные вопросы двустороннего сотрудничества.

По его окончании прошла церемония подписания ряда документов. Кроме того, состоялась церемония парафирования Комплексной программы («Дорожной карты») развития торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь с Арабской Республикой Египет в 2017-2018 годах. Этот документ в ближайшие два года будет являться четким руководством к действию белорусской и египетской стороны.

В последнее время отмечается активизация двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

 Так, за период с 2010-2015 гг. товарооборот Беларуси с Египтом вырос с 63 млн долларов США до 186 млн долларов США. В течение последних трех лет наблюдается значительная диверсификация белорусского экспорта товаров: номенклатура  экспортируемых товаров увеличилась с 45 до 90 товарных позиций.

В первом квартале 2017 года товарооборот между Беларусью и Египтом составил 25,4 млн долларов США, что в 2,7 раза выше аналогичного периода прошлого года. Причем 15,1 млн долларов США – это экспорт. Ведущими экспортерами белорусской продукции в Египет являются: ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», концерн «Белнефтехим».

В текущем году основу экспорта составляют поставки полуфабрикатов из нелегированной стали (34% от общего стоимостного объема экспорта) и изделий из черных металлов, тракторов и седельных тягачей, рентгеновской аппаратуры, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, молока и сливок сгущенных и сухих.

Беларусь импортирует из Египта цитрусовые плоды, свежие овощи и фрукты, чай, растения, используемые в парфюмерии и фармации, продукцию легкой промышленности.

Сегодня Беларусь и Египет открывают новые горизонты сотрудничества в различных сферах, ообщается на сайте МАРТа.

 
 
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Сегодня 25 мая 2017 года состоялось пленарное заседание Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии, на котором эксперты в различных сферах деятельности...

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