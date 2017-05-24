ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятную доску в честь народного врача Антонова открыли в Минске

25.05.2017 19:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Игнатий Петрович был величайшим диагностом, который без МРТ, с одним только молоточком и знаниями ставил сложнейшие диагнозы", — заявил на открытии мемориальной доски первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Памятную доску в честь народного врача Антонова открыли в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Минздрав: в листах ожидания белорусских РНПЦ немало ВИП-пациентов

Игнатий Антонов до войны успел окончить Витебскую фельдшерско-акушерскую школу и поступить в Витебский медицинский институт. На фронт ушел в должности военфельдшера танкового батальона второго гвардейского Тацинского танкового корпуса. Прошел путь от Сталинграда до Кенигсберга, воевал на Курской дуге и одним из первых вошел в освобожденный Минск.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден орденами Отечественной войны первой степени, Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, 15 медалями, в том числе "За отвагу".

В 44 года стал доктором наук, был членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР и академиком Академии наук БССР. Подготовил 23 докторов и 45 кандидатов наук. Оставил после себя огромное количество учеников, которые продолжают его дело в том числе и в "РНПЦ Неврологии и Нейрохирургии".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориальную доску в честь народного врача Беларуси Игнатия Антонова открыли в Минске на здании корпуса №2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии руководство...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко - о хоккеистах: У нас уже нет ни карих, ни голубых, только "зелень" в глазах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика