Памятную доску в честь народного врача Антонова открыли в Минске

"Игнатий Петрович был величайшим диагностом, который без МРТ, с одним только молоточком и знаниями ставил сложнейшие диагнозы", — заявил на открытии мемориальной доски первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.



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Игнатий Антонов до войны успел окончить Витебскую фельдшерско-акушерскую школу и поступить в Витебский медицинский институт. На фронт ушел в должности военфельдшера танкового батальона второго гвардейского Тацинского танкового корпуса. Прошел путь от Сталинграда до Кенигсберга, воевал на Курской дуге и одним из первых вошел в освобожденный Минск.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден орденами Отечественной войны первой степени, Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, 15 медалями, в том числе "За отвагу".

В 44 года стал доктором наук, был членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР и академиком Академии наук БССР. Подготовил 23 докторов и 45 кандидатов наук. Оставил после себя огромное количество учеников, которые продолжают его дело в том числе и в "РНПЦ Неврологии и Нейрохирургии".