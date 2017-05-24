Суд оштрафовал жителя Кобринского района и конфисковал у него пять лошадей

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района привлечен к административной ответственности за перевозку коммерческой партии лошадей, которых он приобрел с целью дальнейшей реализации и получения дохода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Мужчина был задержан сотрудниками Кобринского РОВД при перевозке пяти лошадей на принадлежащем ему автомобиле. Пояснить, куда и зачем он вез животных, не смог. В отношении гражданина был составлен административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 КоАП (занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в установленном порядке).

На суде правонарушитель факт перевозки лошадей подтвердил, однако вину не признал. Он пояснил, что лошадей приобрел ранее для оказания услуг в сфере агроэкотуризма, держал их на земельном участке, предоставленном на основании решения местных властей. В тот день якобы перевозил лошадей с целью размножения и обмена с незнакомым ему мужчиной, а не с целью реализации.

При рассмотрении дела в суде было установлено, что предоставленный гражданину в аренду земельный участок имел целевое назначение и не предназначался для использования под сенокошение или выпас скота. Следовательно, у правонарушителя отсутствовали места по содержанию и выпасу лошадей. Кроме того, сельчанин не предоставил документов, подтверждающих его право осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма.

Суд привлек гражданина к административной ответственности, оштрафовав его на 10 базовых величин, что составило Br230. Также было вынесено постановление о конфискации лошадей предварительной стоимостью Br5 тыс.

Правонарушитель обжаловал постановление о наложении административного взыскания, однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.-0-