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«Бабушкина крынка» пострадала от коррупции

25.05.2017 20:11 — Разное | Ежедневник  
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«Бабушкина крынка» пострадала от коррупции

В Могилеве задержаны двое могилевчан: должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" и директор коммерческой структуры, которые подозреваются в превышении власти или служебных полномочий.

Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

По словам начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД облисполкома Дмитрия Щедракова, в марте 2014 года представитель ОАО "Бабушкина крынка" в нарушение требований положения об организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг из корыстной заинтересованности в соучастии с представителем могилевской коммерческой структуры организовал поставку по завышенной стоимости сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания.

Данные лица документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате чего рыночная стоимость была завышена почти на 30 тыс рублей. Сотрудники УБЭП УВД и следователи управления Следственного комитета (УСК) по Могилевской области проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

"По информации УБЭП УВД, есть достаточные основания полагать, что этот факт преступной деятельности не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 тыс рублей", - сказал Дмитрий Щедраков.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) УК Беларуси, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В отношении должностного лица ОАО "Бабушкина крынка" и директора коммерческой структуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве задержаны двое могилевчан: должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" и директор коммерческой структуры, которые подозреваются в превышении власти или...

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