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Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет

25.05.2017 20:58 — Разное | Ежедневник  
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Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Федерации хоккея Семен Шапиро по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране.

"Раньше у нас была практика набора в школы детей с семи лет. Минздрав, Минспорта, Минобразования с учетом мнения специалистов пришли к тому, что возможно начать подготовку с шести. Это и мировой опыт", - сказал Семен Шапиро. Чтобы у родителей юных хоккеистов не было проблем с приобретением необходимой экипировки, президент поручил разрешить эти вопросы вплоть до создания в Беларуси производств по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек, пишет БЕЛТА.

 Поднимать на должный уровень детский и юношеский хоккей в регионах будут в том числе с помощью привлечения в города опытных тренеров из Минска. Однако для этого важно создать для них все необходимые условия для работы, включая достойную заработную плату. Кроме того, глава государства поручил разобраться с учебно-тренировочным процессом в хоккейных школах. Как оказалось, некоторые руководители отдают предпочтение внебюджетной деятельности, поэтому ледовые арены в основном используются для массового катания или любительских игр. При этом страдают юные хоккеисты, количество тренировок у которых необоснованно сокращается.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Федерации хоккея Семен Шапиро по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам...

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