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Опубликованы фото подозреваемого, бросившего петарду на территорию посольства Беларуси в Литве

25.05.2017 22:24 — Разное | БелТА  
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Опубликованы фото подозреваемого, бросившего петарду на территорию посольства Беларуси в Литве
Фото литовской полиции

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицией Вильнюса опубликованы фото подозреваемого мужчины, бросившего петарду на территорию посольства Беларуси в Литве. Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте диппредставительства, сообщает БЕЛТА.

Полиция проводит расследование по факту нарушения общественного порядка. "18 мая в 20.26 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе бросили неустановленный предмет (возможно петарду), предмет взорвался во дворе посольства. Имущество и люди не пострадали", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция проводит расследование по факту нарушения общественного порядка.

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