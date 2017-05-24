Опубликованы фото подозреваемого, бросившего петарду на территорию посольства Беларуси в Литве

Фото литовской полиции

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицией Вильнюса опубликованы фото подозреваемого мужчины, бросившего петарду на территорию посольства Беларуси в Литве. Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте диппредставительства, сообщает БЕЛТА.

Полиция проводит расследование по факту нарушения общественного порядка. "18 мая в 20.26 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе бросили неустановленный предмет (возможно петарду), предмет взорвался во дворе посольства. Имущество и люди не пострадали", - говорится в сообщении.-0-