25 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске мужчина напал на 9-летнюю девочку. Подробности инцидента корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В Витебске сегодня по горячим следам задержан мужчина, напавший на 9-летнюю девочку в подъезде дома. Звонок с информацией о произошедшем поступил в 17.20 в дежурную службу УВД Витебского облисполкома. По телефону 102 обратилась жительница Витебска, которая сообщила что в подъезде дома по месту жительства на ее внучку, возвращавшуюся домой после тренировки, напал мужчина. Он повалил ребенка, пытался сорвать одежду. Девочка кричала и оказывала сопротивление, что, возможно, и спугнуло нападавшего, который скрылся с места преступления.

Приметы мужчины, которые описал ребенок, а также дополнительные сведения, собранные в результате опроса жителей дома, были переданы всем нарядам милиции, осуществляющим службу в Витебске. Через час предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками Департамента охраны в районе областной клинической больницы.

Предварительно установлено, что нападение на ребенка совершил 34-летний житель Витебского района, ранее неоднократно судимый. Проводятся необходимые следственные действия.-0-