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В Витебске мужчина напал на 9-летнюю девочку

25.05.2017 22:45 — Разное | БелТА  
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25 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске мужчина напал на 9-летнюю девочку. Подробности инцидента корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В Витебске сегодня по горячим следам задержан мужчина, напавший на 9-летнюю девочку в подъезде дома. Звонок с информацией о произошедшем поступил в 17.20 в дежурную службу УВД Витебского облисполкома. По телефону 102 обратилась жительница Витебска, которая сообщила что в подъезде дома по месту жительства на ее внучку, возвращавшуюся домой после тренировки, напал мужчина. Он повалил ребенка, пытался сорвать одежду. Девочка кричала и оказывала сопротивление, что, возможно, и спугнуло нападавшего, который скрылся с места преступления.

Приметы мужчины, которые описал ребенок, а также дополнительные сведения, собранные в  результате опроса жителей дома, были переданы всем нарядам милиции, осуществляющим службу в Витебске. Через час предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками Департамента охраны в районе областной клинической больницы.

Предварительно установлено, что нападение на ребенка совершил 34-летний житель Витебского района, ранее неоднократно судимый. Проводятся необходимые следственные действия.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Через час предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками Департамента охраны в районе областной клинической больницы.

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