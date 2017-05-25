Захаров: Необходимо обязать профессиональные клубы включать в состав молодых хоккеистов

Необходимо обязать профессиональные клубы включать в состав молодых хоккеистов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный тренер ХК «Юность-Минск» Михаил Захаров.



Михаил Захаров. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Сегодня на совещании у главы государства Александра Лукашенко были затронуты многие вопросы по развитию этого вида спорта, в том числе неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира. Специалисты сходятся во мнении, что одной из причин низких результатов является слабая конкуренция за попадание в главную команду.

— Не устану повторять: все начинается с детского хоккея. Тренировочный процесс очень слабый. Вдобавок еще в 2010 году отменили правило, согласно которому два молодых игрока (до 20 лет) должны быть включены в состав на матч профессионального клуба в чемпионате Беларуси. Зачем это сделали, для меня до сих пор остается загадкой. Таким образом, команды лишили возможности молодых перспективных игроков играть рядом с лучшими хоккеистами в клубе. Соответственно главные тренеры Захаров, Гусов, Пушков, клубы которых ведут постоянно борьбу за медали, не заинтересованы в воспитании молодежи. Зачем подтягивать молодых? Мне нужен результат, а я проиграю «Шахтеру» или «Неману», если буду ставить в состав молодежь, которой в итоге негде набираться опыта, необходимого для выступления на международной арене. За эти семь лет мы многое потеряли в подготовке молодежи, поэтому и конкуренции в национальной сборной нет. Профессиональные клубы необходимо обязать включать молодых игроков в состав на игру, — считает Михаил Захаров.

Тренер также привел пример, что ранее белорусские перспективные игроки часто попадали на драфт НХЛ. Сейчас им это сделать крайне сложно, а хоккеистам, которым выдают много авансов, необходимо оправдать эти ожидания.

— Сейчас болельщики и специалисты много говорят о Павле Воробье, Егоре Шаранговиче. Неплохие ребята, но им еще надо очень много работать, чтобы попасть на этот драфт. Раньше у нас при меньшем количестве детских хоккейных школ гораздо больше игроков попадали на драфт, — отметил собеседник.

Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на совещании у президента, — кто должен руководить национальной сборной: иностранные специалисты или отечественные. Михаил Захаров отметил вклад североамериканских тренеров в развитие белорусского хоккея, но и привел пример России, где от иностранцев практически отказались.

— Всегда был сторонником белорусской тренерской школы, особенно когда это тенденция только входила в моду, — сказал главный тренер «Юности». — Отечественные специалисты сработали бы не хуже. Какая разница — набрали бы на чемпионате мира семь или девять очков, заняли 12-е или 13-е место? На данный момент федерация планирует продолжить сотрудничество с иностранцами в сборной, но, уверен, опыт белорусов в скором будущем будет востребован.

Важной темой остается повышение уровня чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. По мнению известного специалиста, одна из главных причин — отсутствие интереса к командам со стороны регионального руководства.

— В Беларуси построены дорогостоящие объекты — ледовые арены, а хоккейные команды в регионах влачат жалкое существование. Руководство клубов не знает, кто у них губернаторы, которые в свою очередь не интересуются положением дел в хоккее. Если Семен Шапиро болеет за этот вид спорта, то и в Гродно хоккей вышел на новый уровень, и в Минской области появился чемпион «Шахтер». При соответствующем отношении к хоккейным командам на местах повысится и уровень экстралиги, — заметил Михаил Захаров.