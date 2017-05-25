В строительстве «Зенит-Арены» на Крестовском острове в Петербурге участвовали северокорейские рабочие, чьи права систематически нарушались, сообщает Тhe Insider . По информации The Guardian , об этом в письме к руководству футбольных ассоциаций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

По словам Инфантино, инспекционная группа ФИФА по контролю за соблюдением прав человека в ноябре обнаружила доказательства использования труда северокорейских рабочих.

— Эти проблемы обсуждались с генеральным подрядчиком, — написал Инфантино.

— ФИФА решительно осуждает ужасающие условия труда, в которых гражданам Северной Кореи приходится работать в разных странах по всему миру, — говорится в письме.

Инфантино отметил, что в марте инспекция уже не обнаружила северокорейских рабочих на стройплощадке.

Ранее норвежский журнал Josimar сообщил, что в строительстве стадиона участвовали граждане КНДР, которые жили в контейнерах за стадионом. По данным издания, один из гастарбайтеров умер от сердечного приступа.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источник в комитете по строительству Санкт-Петербурга сообщила, что укладка нового газона на «Зенит-Арене» будет стоить более 21 миллиона российских рублей (около 370 тысяч долларов).

Газон будет закуплен у компании Queens Grass International из Гатчины. Помимо «Зенит-Арены» новое покрытие получит и петербургский стадион «Турбостроитель», который на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира будет использоваться в качестве тренировочной площадки. Все работы на запасном поле оцениваются в 21 миллион рублей.

Напомним, что еще в ноябре 2016-го ФИФА признала непригодным для чемпионата мира стадион в Санкт-Петербурге стоимостью 1 миллиард долларов.

При этом окончание строительства арены было запланировано на декабрь 2016 года, но работы по обустройству стадиона все еще не завершены. А из-за нарушения необходимых технологий за зиму на стадионе сгнил дорогостоящий газон, который пришлось полностью снимать.

Возведение объекта началось в 2007 году. Вместимость стадиона составит до 68 тысяч человек на спортивных мероприятиях и до 80 тысяч на развлекательных.

Сроки сдачи стадиона переносились много раз, а стоимость его строительства неуклонно росла. В марте 2016 года сообщалось, что его цена превысила 1 миллиард долларов. За время возведения арены на ней постоянно случались неприятные происшествия и аварии — гибли рабочие, сдувалась крыша, возникал пожар, происходил потоп, обнаруживалась плесень…