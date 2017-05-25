Самку орангутанга в ее 32-й день рождения угощали фруктами

Лича родилась 23 мая 1985 года в Московском зоопарке. Она сама уже является матерью четверых орангутангов, причем три из них живут в разных зоопарках.

Ее первый сын, Захар, которому 17 лет, живет в Новосибирске, а две дочери — 12-летняя Джоли и двухлетняя Лорейн — уехали в Великобританию. Средняя дочь Личи, Флора-Мишель, живет вместе со своей матерью.

Сотрудники зоопарка сделали ей своеобразный подарок — угостили фруктами и расписали стены в вольере, где живет именинница, поздравлениями.