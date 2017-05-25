﻿ "Трешка" 1979 года продается в Тольятти за 62 тысячи долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Трешка" 1979 года продается в Тольятти за 62 тысячи долларов

25.05.2017 20:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мая — Sputnik. "Янгтаймер" ВАЗ 21033 продается в Тольятти за чуть более 62 тысяч долларов США, объявление о продаже было размещено на одной из российских интернет-автобарахолок.

"Трешка" 1979 года продается в Тольятти за 62 тысячи долларов
© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН
Первую партию Geely на новом заводе в Беларуси соберут в июне

В тексте говорится, что "тройка" была выпущена в декабре 1979 года и за все 38 лет проехала всего лишь 109 километров.

Также в объявлении указано, что автомобиль является экспонатом из частной коллекции, хранился в специальном помещении с регулируемой температурой, окрашен в родной цвет под названием "ярко-зеленый" и сохранил все заводские пломбы.

Автор подчеркнул, что цена на "Жигули" является начальный, а со временем она будет только увеличиваться.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Текст объявления гласит, что машина проехала всего 109 километров и все время хранилась в специальном помещении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о белорусских хоккеистах: результаты отвратительные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика