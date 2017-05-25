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"Трешка" 1979 года продается в Тольятти за 62 тысячи долларов
25.05.2017 20:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. "Янгтаймер" ВАЗ 21033 продается в Тольятти за чуть более 62 тысяч долларов США, объявление о продаже было размещено на одной из российских интернет-автобарахолок.
© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН
В тексте говорится, что "тройка" была выпущена в декабре 1979 года и за все 38 лет проехала всего лишь 109 километров.
Также в объявлении указано, что автомобиль является экспонатом из частной коллекции, хранился в специальном помещении с регулируемой температурой, окрашен в родной цвет под названием "ярко-зеленый" и сохранил все заводские пломбы.
Автор подчеркнул, что цена на "Жигули" является начальный, а со временем она будет только увеличиваться.
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Текст объявления гласит, что машина проехала всего 109 километров и все время хранилась в специальном помещении.
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