МИНСК, 25 мая — Sputnik. "Янгтаймер" ВАЗ 21033 продается в Тольятти за чуть более 62 тысяч долларов США, объявление о продаже было размещено на одной из российских интернет-автобарахолок.



© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН Первую партию Geely на новом заводе в Беларуси соберут в июне

В тексте говорится, что "тройка" была выпущена в декабре 1979 года и за все 38 лет проехала всего лишь 109 километров.

Также в объявлении указано, что автомобиль является экспонатом из частной коллекции, хранился в специальном помещении с регулируемой температурой, окрашен в родной цвет под названием "ярко-зеленый" и сохранил все заводские пломбы.

Автор подчеркнул, что цена на "Жигули" является начальный, а со временем она будет только увеличиваться.