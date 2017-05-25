Лукашенко о белорусских хоккеистах: результаты отвратительные

В четверг глава государства провел совещание, посвященное хоккею, на котором были рассмотрены итоги выступления ХК "Динамо-Минск" в Континентальной хоккейной лиге и национальной сборной на Чемпионате мира во Франции. По словам президента, хоккейные поединки в массовом сознании уже давно перестали быть просто игрой, и это нужно понимать, в первую очередь, игрокам, которые выходят на лед. Он также отметил, что белорусские болельщики уже не просто возмущаются, а шлют в Администрацию президента гневные письма.

"Результаты наши отвратительные. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на Чемпионате мира. Играть надо прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души — народ вам простит!" — сказал президент.

Глава государства коснулся и финансовой стороны хоккея в нашей стране. На совещании присутствовал новый председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро. Поэтому некоторые слова президента звучали как требования, обращенные именно к нему.

"Восемнадцать процентов расходов идет на физкультуру и спорт, с учетом поддержки всех источников. Пятая часть идет на один вид спорта. Отдачи — никакой! Семен Борисович, вы экономист. Зарплата должна быть минимальной. Установите нормальную зарплату игроку за игру, а за результат добавьте. И существенно добавьте призовые за внутренний чемпионат, тогда будут играть здесь. А то они не мыслят ничем, кроме зарплаты. Мы не против платить. Но — за что платить?" — возмутился президент.

На совещании Александр Лукашенко рассказал, как ему предлагали отдать Финляндии право проведения Чемпионата мира . Президент жестко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года, отметив роль и латвийской стороны. Он напомнил, что именно Рига предложила ему вступить в борьбу за право проведения турнира.

"Могу открыть один секрет: накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться. Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез. Белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда. Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете", — подытожил Лукашенко.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.