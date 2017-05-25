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Лукашенко о белорусских хоккеистах: результаты отвратительные

25.05.2017 20:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В четверг глава государства провел совещание, посвященное хоккею, на котором были рассмотрены итоги выступления ХК "Динамо-Минск" в Континентальной хоккейной лиге и национальной сборной на Чемпионате мира во Франции. По словам президента, хоккейные поединки в массовом сознании уже давно перестали быть просто игрой, и это нужно понимать, в первую очередь, игрокам, которые выходят на лед. Он также отметил, что белорусские болельщики уже не просто возмущаются, а шлют в Администрацию президента гневные письма.

"Результаты наши отвратительные. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на Чемпионате мира. Играть надо прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души — народ вам простит!" — сказал президент.

Глава государства коснулся и финансовой стороны хоккея в нашей стране. На совещании присутствовал новый председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро. Поэтому некоторые слова президента звучали как требования, обращенные именно к нему.

Лукашенко о белорусских хоккеистах: результаты отвратительные
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко о хоккее: это не борьба, это битва, а мы выходим покататься

"Восемнадцать процентов расходов идет на физкультуру и спорт, с учетом поддержки всех источников. Пятая часть идет на один вид спорта. Отдачи — никакой! Семен Борисович, вы экономист. Зарплата должна быть минимальной. Установите нормальную зарплату игроку за игру, а за результат добавьте. И существенно добавьте призовые за внутренний чемпионат, тогда будут играть здесь. А то они не мыслят ничем, кроме зарплаты. Мы не против платить. Но — за что платить?" — возмутился президент.

На совещании Александр Лукашенко рассказал, как ему предлагали отдать Финляндии право проведения Чемпионата мира. Президент жестко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года, отметив роль и латвийской стороны. Он напомнил, что именно Рига предложила ему вступить в борьбу за право проведения турнира.

"Могу открыть один секрет: накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться. Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез. Белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда. Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете", — подытожил Лукашенко.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности совещания по вопросам развития хоккея, проведенного Александром Лукашенко в четверг, 25 мая, где президентом были резко раскритикованы результаты...

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