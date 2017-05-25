Сергей Сацук: ГАИшники с большой дороги





Почти год назад начальник ГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк потребовал от сотрудников не прятаться в кустах. Почти год на дорогах было спокойно. И вот, они вернулись. Изголодавшиеся и поэтому злые.

"Не надо прятаться за кустами или другими укрытиями. Это мое требование. У сотрудников ГАИ достаточно средств контроля", - сказал полковник Дмитрий Корзюк в июле 2016 года.

Я много езжу по дорогам и сразу заметил, что после этих слов сотрудников ГАИ, главная задача которых, спрятаться в кусты, чтобы неожиданно выскочить оттуда в нужный момент и стрясти штраф, стало меньше на наших дорогах. Они исчезли не только в кустах, но на таких особых участках дороги, где очень удобно ловить не нарушителей, а водителей, которые не знают всех тонкостей ПДД.

Например, стоит на трассе знак ограничения скорости 120, и ты едешь себе спокойно 120 в полной уверенности, что ничего не нарушаешь. И вдруг тебя останавливает сотрудник ГАИ и начинает говорить, что тут нужно было двигаться со скоростью 90, потому что был синий знак с названием населенного пункта.

Было со мной такое на Могилевской трассе, по которой я каждый день езжу на работу и обратно. Я сумел убедить сотрудника ГАИ, что название населенного пункта на синем - это совсем не то, что на белом, когда уже не 90, а 60 нужно ехать. Но сотрудник ГАИ нашел другой аргумент и сказал, что был выезд на трассу со знаком "Уступи дорогу" который отменяет действие знака ограничения скорости. Поэтому все равно нужно было ехать 90, а не 120. В общем, мне пришлось заплатить штраф. А еще, помню, как-то остановили меня и хотели штрафануть за видеорегистратор на переднем стекле. Мол, посторонний предмет, не предусмотренный конструкцией автомобиля. Едва отбился - помогло журналистское удостоверение.

Таких ловцов на белорусских дорогах было очень много. Но после требования начальника ГАИ они практически исчезли. Это стало заметно всем. И всеми без исключения водителями приветствовалось, потому что ловить и наказывать нужно тех, кто нарушает осознанно и создает угрозу безопасности окружающим. И уж точно выписка штрафа не должна быть целью стоящего на дороге сотрудника ГАИ.

Прошло время и ловцы вернулись на белорусские дороги. Изголодавшиеся и поэтому еще более злые, чем раньше.

Звонит мне на днях знакомый, простой сантехник, и рассказывает интересную историю. Ехал он встречать жену с трехлетним ребенком - по дороге между старой и новой "логойкой", которая шла по лесу приблизительно с километр. Прямо за поворотом из кустов выскакивают ГАИшники и тормозят. Майор и капитан.

Как рассказал Владимир, наряд ГАИ, который дежурил на маленькой дороге в кустах, тормозил буквально каждую машину. Там уже находилось четыре автомобиля, водителям которых оформляли протоколы. Владимир был уже пятым.

Майор и капитан проверяют документы, пробивают машину по базе. Все в порядке. Вроде и штрафовать не за что: правил не нарушал, документы в порядке, машина прошла техосмотр, дорожный сбор уплачен, страховка есть. Но тут майор осматривает визуально автомобиль и замечает на левом заднем стекле, возле детского кресла, прикрепленный на присоске защитный экран от солнца.













"Запрещенный предмет", - говорит, придется заплатить штраф.

Сделаю отступление и скажу, что я сам вожу ребенка, в детском кресле на заднем сидении. Я прекрасно знаю, как страдает ребенок от солнца. В дальних дорогах мы спасали его тем, что закрывали стекло курткой. Володя, мой знакомый, для защиты ребенка приобрел защитный экран, который не ограничивает обзор водителю, не создает никакой угрозы пассажирам или окружающим. Какие тут вообще могут быть претензии?

Но майор все равно жестко говорит, что защитный экран не предусмотрен в конструкции автомобиля заводом-изготовителем. Его не смущает даже необходимая защита ребенка. С таким же успехом, можно предъявить претензии к чехлам для сидений, которые тоже, кстати, не предусмотрены заводом-изготовителем, но применяются повсеместно.

Поняв, что майор непреклонен, мой знакомый стал просить его не выписывать штраф и ограничиться предупреждением, тем более, что экран можно было снять одним движением руки. Но ответ майора был категоричен: нет такого наказания, как предупреждение, только штраф.

В общем, водителю пришлось заплатить, чтобы не трепать себе нервы и успеть встретить жену с ребенком. Штраф небольшой - 11,5 рублей, но осадок от произошедшего останется на целый миллион.

Мой знакомый переслал мне постановление, которые ему вручил майор. Я прочитал и понял, что эти два ГАИшника точно действуют по принципу "ГАИ все правила покорны!".









Как указано в постановлении, водитель нарушил гл.7 п.37 ПДД, что в выразилось в прикрепленном на стекло постороннем предмете. Я открыл актуальную версию ПДД 2017 года. Глава 7, на которую сослался майор, называется "Сигналы регулировщика и светофоров" и вообще не имеет никакого отношения к каким-то предметам на стекле. Пункт 37 этой главы гласит, дословно: "Регулировщик может подавать понятные участникам дорожного движения сигналы, не указанные в пункте 36 настоящих Правил".

Далее еще веселее.

Водителю, который якобы нарушил гл.7 п.37 ПДД, выписывают штраф по ч.3 ст.18.14 Кодекса об административных правонарушениях РБ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения по автомагистрали, пользования внешними световыми приборами, буксировки транспортных средств, а равно нарушение правил применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки). Спрашивается, с какого боку здесь защитный экран от солнца можно пришить?

Я конечно знаю, что ГАИшники просто попутали соответствующие нормы, дав тем самым повод посмеяться над собой. Следовало указать гл.7 п.37 не ПДД, а приложения №4 ПДД. Именно там речь идет о запрете установки на стекла и оконные проемы транспортного средства не предусмотренные конструкцией предметы и пленки. А штраф уже следовало выписывать на основании ч.3.ст. 18.12, а не ч.3 ст.18.14 КоАП. Но тут опять же все зависит от трактовки. Указанный запрет не касается жалюзи или шторок на заднем стекле легкового автомобиля при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. Определения термина "заднее стекло" в нормативных актах просто нет. ГАИ считает, что есть заднее стекло, и есть задние боковые стекла. Это как раз тот случай, когда сотрудники ГАИ пользуются свои правом трактовать и наказывать.

Но даже если на самом деле было нарушение ПДД, то ч.3 ст.18.12 КоАП предусматривает за него предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины. Учитывая, что речь шла о защите трехлетнего ребенка, а экран на создавал никаких помех водителю или угроз другим участникам движения, майор ГАИ вполне мог бы ограничиться и предупреждением. Но, видно, цель была другая.

Я вот сижу теперь и думаю, запрет начальника ГАИ выветрился за минувший год и потому перестал действовать или "ловцы" просто так изголодались, что им теперь наплевать на все запреты, а заодно и на детей?