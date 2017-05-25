Черешня - от 10 до 20 рублей, белорусская клубника - 15 рублей. Что и почем продают на Комаровке

На Комаровке уже появилась белорусская клубника по 15 рублей, а вот молодой картошки c родных полей еще нет. FINANCE.TUT.BY посмотрел цены на главном рынке столицы накануне летнего сезона.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

На Комаровке привычно людно: покупатели ходят между рядами, прицениваются, дегустируют, затариваются.

В продаже уже появились белорусские овощи. Так, пинские огурцы стоят от 99 копеек до 3 рублей. Белорусские помидоры на прилавках — по цене от 1,99 до 3,99 рублей. Бюджетный импортный вариант — голландские томаты за 1,5 рубля. Смотрятся не слишком презентабельно: не порченные, но немного мятые.

— Пожалуй, пойдут в салат, — деловито рассуждает покупательница.



Фото: instagram.com/komarovka.by

Самые дорогие — азербайджанские — помидоры отдают за 10 рублей. По словам продавщиц, «на вкус так же хороши, как и на вид». А помидоры черри обойдутся от 6,90 до 9,49 рубля.

С ценами на белорусский редис лучше быть внимательнее: многие продавцы указывают стоимость пучка, а не килограмма (который обойдется от 1,5 до 2,5 рубля). Просим взвесить такой пучок, получается около 700 грамм.



Фото: instagram.com/komarovka.by

Огурцы Помидоры Редис Картофель 0,99−3 рубля 1,5−10 рублей 1,5−2,5 рубля 0,70−3 рубля Клубника Персики Абрикосы Черешня 6−15 рублей 3−8 рублей 4−8 рублей 10−20 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Прошлогодний белорусский картофель отдают от 70 копеек до 2 рублей. А молодая картошка на рынке пока только украинская и стоит от 1,5 до 3 рублей: чем крупнее, тем дороже. На выходных был картофель и из дальнего зарубежья, говорят продавцы.

— Только он не светлый, а темный. Со стороны покупателя и непонятно, что молодой! — рассказывает продавщица.

Клубнику на Комаровке уже продают не только греческую, турецкую и украинскую, но и белорусскую — из тепличного хозяйства «ДорОрс». Стоит отечественная ягода 15 рублей, но найти нам ее удалось только в одном месте. Говорят, что хранится клубника из белорусских теплиц будет дольше, но очередь за ней не выстраивается. Импортная клубника стоит от 6 до 12 рублей. Ценники на нее тоже советуем изучать пристальнее, многие продавцы указывают стоимость за полкило. Мы купили 500 грамм клубники за 5 рублей. Оказалась крупной, сладкой и вкусной!



Фото: instagram.com/komarovka.by

Персики и абрикосы привезены из Греции и Испании. Первые стоят от 3 до 8 рублей, вторые — от 4 до 8 рублей.

— Еще не сезон, — рассуждают покупатели.

Самая дешевая черешня — узбекская — обойдется в 10 рублей за килограмм, а самая дорогая — греческая — в два раза дороже. Чем выше цена, тем затейливее выложена на прилавке ягода.



Фото: instagram.com/komarovka.by

— А почему у вас черешня такая дешевая, а у других дороже? — интересуемся у продавщицы. — Вроде не мельче.

— Дешевле закупили, а так никаких отличий, — объясняет женщина. — Берите, не пожалеете!

Купили: 5 рублей за полкило. Пожалели. Без сладости, без плотной мякоти, — в общем, невкусно. Так что вам экономить на черешне не рекомендуем!