Почему электробусы заменяют троллейбусы? Пять вопросов про новый вид транспорта

Не успели электробусы выехать на улицы Минска, как от горожан тут же посыпались вопросы о новом виде городского транспорта: «А почему заменяют троллейбусы, а не автобусы? Решение не самое экологичное», «Будет ли электробус выделен в отдельный вид транспорта?», «Что делать с проездными?» и даже «Можно ли на электробусах ездить в грозу?». Самые популярные и наивные вопросы мы адресовали специалистам ГУ «Столичный транспорт и связь», КУП «Минсктранс» и ОАО «Белкоммунмаш».

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Почему электробусом заменяют именно троллейбусы? Ведь на существующих троллейбусных маршрутах уже понесены затраты на строительство троллейбусной линии. Да и с точки зрения экологии не самое логичное решение. Изначально ведь предполагалось, что электробус позволит снизить загазованность Минска.

— Да, сегодня мы поставили электробусы на те маршруты, которые будут демонтированы из-за строительства третьей линии метро: один экологически чистый вид транспорта заменили на другой. Но это не значит, что электробусы заменят троллейбусы. Решение мы примем в течение года: сначала надо обкатать транспорт, посмотрим, как он будет вести себя в жару или мороз, нам нужно проанализировать, где и какой транспорт подлежит списанию. Если это будет автобус — значит, заменим автобус, если троллейбус — значит, троллейбус. Пока вопросов особых нет по их эксплуатации, но кто знает, как электробус поведет себя в мороз или жару. К тому же нам нужно обучить персонал, чтобы они могли управлять этим транспортным средством. Если будут вопросы — нам нужно их устранить, — отвечает директор СТС Валерий Шкуратов.

Четыре машины, поступившие пока в Минск, закреплены за троллейбусным парком № 2. Обслуживать они будут 59-й и 43-й троллейбусные маршруты (Серова — Долгобродская и Серова — Дружная).

Директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор Олег Быцко добавил, что зарядная станция для электробуса мобильна. Ее можно переустановить достаточно оперативно. То есть если нужно будет электробус перенаправить на другой маршрут, то сделать это можно за одну ночь.





Если вопрос нерешенный, то как быть с проездным: теперь будет пять видов транспорта или все-таки один?

— Сейчас пассажиры электробуса пользуются проездными на троллейбус. Это было сделано для того, чтобы пассажир, утром едущий на троллейбусе, вечером, возвращаясь с работы домой уже на электробусе, не покупал проездной на еще какой-то вид транспорта, — говорят в «Минсктрансе».

Однако пока решения, будет ли пять видов транспорта или все же ограничатся способом оплаты, который есть сейчас (на электробус подходит проездной от троллейбуса), не принято.





В электробусах есть розетки, но будут ли они работать постоянно? Иначе, это все тот же советский транспорт, только без «рогов». И как различать — приехал электробус по троллейбусному маршруту или все-таки заменяет автобус?

— Розетки будут работать. Пока никакого решения по поводу их отключения не принималось, — ответили в троллейбусном парке № 2, за которым закреплен новый вид транспорта.

Пока в Минске лишь четыре электробуса, уже в июне их будет 20. Поэтому пассажирам стоит ориентироваться на информационное табло на лобовом стекле — какой маршрут обозначен, по такому транспорт и поедет.





Зарядка электробуса — это опасно? И можно ли ездить в электробусе в грозу?

— Для зарядки электробуса не требуются подключения к линиям электропередачи. На остановке общественного транспорта устанавливается зарядный столб, от которого электробус получает достаточный объем электричества. Если под ней стоять — ничего страшного не произойдет. Также в электробусе ездить в грозу безопасно, точно так же, как и в троллейбусе. От каких-то погодных влияний электробус защищен. К тому же, он может эксплуатироваться в мороз до -35 градусов и в жару до +40 градусов.

В грозу безопасно, а что если на линии электропередач произойдет авария? Транспорт тоже не будет работать?

— Если зарядка будет неисправна, то и заряжаться электробус не будет, следовательно, он никуда не поедет. Ведь если сбой в работе троллейбусной сети, троллейбус никуда не едет.