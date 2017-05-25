За океаном определились оба финалиста Кубка Стэнли. В ночь на 26 мая нынешний обладатель трофея «Питтсбург» во втором овертайме взял верх над «Оттавой» (3:2) в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и пробился в решающий раунд.



Фото: nhl.com

«Питтсбург» будет отстаивать титул в дуэли с «Нэшвиллом», который вышел в финал Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.

Итог серий 3-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава» — 4:3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2, 3:2 2ОТ).

«Запад»

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ, 1:3, 3:6).

Финальная серия стартует в понедельник, 29 мая.

(Будет дополнено).