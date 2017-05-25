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Определились оба финалиста Кубка Стэнли
За океаном определились оба финалиста Кубка Стэнли. В ночь на 26 мая нынешний обладатель трофея «Питтсбург» во втором овертайме взял верх над «Оттавой» (3:2) в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и пробился в решающий раунд.
«Питтсбург» будет отстаивать титул в дуэли с «Нэшвиллом», который вышел в финал Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.
Итог серий 3-го раунда Кубка Стэнли
«Восток»
«Питтсбург» — «Оттава» — 4:3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2, 3:2 2ОТ).
«Запад»
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ, 1:3, 3:6).
Финальная серия стартует в понедельник, 29 мая.
(Будет дополнено).
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За океаном определились оба финалиста Кубка Стэнли. В ночь на 26 мая нынешний обладатель трофея "Питтсбург" во втором овертайме взял верх над "Оттавой" (3:2) в седьмом...
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