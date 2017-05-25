ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определились оба финалиста Кубка Стэнли

26.05.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За океаном определились оба финалиста Кубка Стэнли. В ночь на 26 мая нынешний обладатель трофея «Питтсбург» во втором овертайме взял верх над «Оттавой» (3:2) в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и пробился в решающий раунд.


Фото: nhl.com

«Питтсбург» будет отстаивать титул в дуэли с «Нэшвиллом», который вышел в финал Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.

Итог серий 3-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава» — 4:3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2, 3:2 2ОТ).

«Запад»

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ, 1:3, 3:6).

Финальная серия стартует в понедельник, 29 мая.

(Будет дополнено).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За океаном определились оба финалиста Кубка Стэнли. В ночь на 26 мая нынешний обладатель трофея "Питтсбург" во втором овертайме взял верх над "Оттавой" (3:2) в седьмом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Почему электробусы заменяют троллейбусы? Пять вопросов про новый вид транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика