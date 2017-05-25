Юрист: интернет сейчас ― такое же публичное место, как и площадь

Те правила поведения, которые существовали в момент рождения и становления интернета, на сегодняшний день уже становятся нереальными, рассказал на радио Sputnik Беларусь управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев.

В настоящее время интернет открыл огромные возможности для манипулирования общественным сознанием, причем уже не только в виртуальном пространстве, но и в реальности.

"Ограничения могут присутствовать в определенных социальных группах или у представителей профессий, которые каким-то образом присутствуют или рекламируют себя в интернете. Они даже могут сами себя ограничивать, устанавливая правила этики, поведения в сети и влияния на своих будущих клиентов. Но общие правила, обязательные для всех, сегодня невозможны", — отметил юрист.

По мнению собеседника Sputnik, интернет постепенно стал новой плоскостью реальной жизни, в которой присутствуют те же правила. Попытка навязать какие-то иные правила столкнется с невозможностью их реализации.

"Фактически та ответственность, которая сегодня возникает за какие-то деяния в интернете, она пришла из реальной жизни. Уголовная ответственность или административная, например, за клевету, оскорбления или что-то еще", — отметил Лев.

По словам юриста, многие пользователи, комментируя нечто в интернете, пока не привыкли к тому, что их реплики видит не только собеседник, но и тысячи или даже миллионы людей.

"Фактически происходит то же самое, как если бы человек вышел на площадь и начал громко говорить что-то в публичном месте. Сегодня это та же сфера — он публично высказывается в общественном месте. Его могут видеть многие тысячи людей", — отметил юрист.

Полную версию беседы с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Львом слушайте на радио Sputnik Беларусь.