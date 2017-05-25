Книги про секс: горячо, нежно и по-научному

После долгих холодов, которые заставляли нас кутаться в сто одежек, девушки, наконец, снова надели короткие юбки, а парни играют мышцами под футболками с коротким рукавом. Прохожие все больше ходят парами, и в воздухе так и чувствуется… любовь!

В общем, самое время читать книги «по теме»…

Наши читательницы рекомендуют книги о сексе, которые понравились им самим. И да, не поверите, но каким-то чудом обошлось без «50 оттенков серого»!

Мэри Роуч «Секс для науки. Наука для секса»





Анна, 24 года: «Нон-фикшн, или, говоря проще, научно-популярная литература, сегодня «на коне». По крайней мере, знакомая, работающая в книжном интернет-магазине, подтверждает, что именно такую литературу покупатели сметают быстрее всего. Узнавать что-то новое, разбираться в подноготной тех или иных явлений жизни, когда это доступно и качественно написано, — что может быть увлекательнее?

Книгу о сексе читать было немножко стыдно (в метро все взгляды были устремлены только на меня), но интересно. Даже и подумать не могла, что за рубежом столько ученых занимаются исследованиями женского и мужского оргазма, сколько хитроумного оборудования для этого используется и как сложно, на самом-то деле, найти добровольцев. Но, конечно, самое интересное и полезное в этой книге — это выводы, сделанные разными учеными о тех или иных моментах сексуальной жизни человека. Думаю, оперируя теми или иными постулатами, как надо и как не надо, и почему происходит так, как происходит, многие смогут вздохнуть спокойно, расслабиться и относиться к сексу немного проще. Также очень важно для каждого, думаю, будет осознать, что мастурбировать можно и нужно для нашего же здоровья. Этим, несмотря на все кривотолки и запреты, занимались люди в самые давние времена, и ничего постыдного тут нет. Это прям откровением лично для меня стало".

Цитата:

«В это трудно поверить, но врачи викторианской эпохи практиковали женскую гинекологию и урологию без осмотра. Даже катетер вставляли вслепую — руки врача орудуют под простыней, а взгляд благопристойно устремлен в сторону. К счастью, обладателям степени доктора медицины разрешалось рассматривать гениталии трупов и тренироваться на них — так врачи учились профессии «по Брайлю».

Джонатан Франзен «Безгрешность»





Виктория, 30 лет: «Нет, эта книга не только о сексе, хоть он и идет красной нитью через все повествование. Иногда прямо-таки взрывая его. Как говорит одна моя знакомая, это единственная из попадавшихся ей книг, которой за самобытный захватывающий сюжет и язык «ручной выделки» она может простить столько постельных сцен (такое ощущение, что здесь оргазмы случаются даже у птиц) и то, что некоторые возбуждаются даже при виде трупа.

Вообще, книга затрагивает достаточно много тем. Интернет, современное оружие, политика, отношения мужчин и женщин, матерей и их детей. Здесь много фрейдизма: взаимосвязи детских психологических травм, дальнейшего поведения человека и его отношения к сексу.

Ну, и учитывая, что автор «Безгрешности» уже получил множество международных литературных наград, был финалистом Пулитцеровской премии, а сам роман «Безгрешность» в год своего издания был включен в список лучших книг по версии журнала «The Guardian», — думаю, прочитать стоит однозначно".

Цитата:

«Андреас был поражен контрастом между любовью и вожделением. Любовь оказалась чем-то душевыматывающим, перекручивающим живот, диковинно клаустрофобным: словно в него втолкнули безмерность — безмерный вес, безмерные возможности, — оставив для нее единственный узенький выход — бледную дрожащую девочку в плохом дождевике. Прикоснуться к ней — у него и мысли такой не было. Побуждение было — броситься к ее ногам».

Иван Бунин «Тёмные аллеи»

Мария, 20 лет: «Наверняка, в этой подборке Бунин будет самым скромным и «замшелым», но тем не менее. Эту книгу я когда-то читала в подростковом возрасте, и уже после этого перечитывала не раз. При этом всегда рекомендую ее читать девушкам, в которых только-только начинает пробуждаться женщина. Чтобы как-то правильно себя настроить, что ли, понять суть и опасности отношений между мужчиной и женщиной…

«Тёмные аллеи» — это сборник коротеньких рассказов, героини которых, наверное, как можно более полно отражают все разнообразие женских типов. Прелесть рассказов Бунина в том, что, рассказывая о самых интимных сторонах человеческой жизни, он не переходит ту тонкую, невесомую грань, за которой все свелось бы к грубому натурализму. Его проза — как поэзия. Полна намеков, недоговоренностей, но от того еще больше будоражащая воображение. Атмосфера книги полна любовного томления, страсти и, вместе с тем, множества разбитых женских судеб. Книга грустная, поучительная и одновременно прекрасная".

Цитаты:

«Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех».

«Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое…»

Джон Фаулз «Любовница французского лейтенанта»

Катерина, 33 года: «Любовница французского лейтенанта» — это уже своего рода классика. Несравненный мастер слова, чьи тексты, словно «кружевные», тонкие, всегда с точным подбором слова, берущим за душу и задевающим самые скрытые струны вашей души.

Время действия событий, происходящих в романе, — викторианская эпоха. Когда, куда ни глянь, были сплошные запреты, а во главу угла были поставлены скромность, послушание и добродетель. Фаулз в своем романе в какой-то мере высмеивает такое пуританство, из-за которого миллионы людей были несчастливы. Всю жизнь соблюдать приличия и умирать от скуки, или броситься в омут, поддавшись страстям, и утонуть в нем, — что хуже? Такой вопрос ставит перед читателем Фаулз. В книге много чувственности, интимности, волнительных любовных переживаний и томления. Ну, а прием с разными концовками главной сюжетной линии — отличная находка и оставляет как за читателем, так и за героями, абсолютную свободу выбора. Возможно, в конце концов, именно к такому выводу и подводил нас автор: нет единого верного решения. У каждого оно свое".

Цитаты:

«Купидон известен своим презрением к чужим удобствам».

«Ему следовало бы сказать себе: «Я обладаю этим сейчас, и потому я счастлив»; вместо этого он — совсем по-викториански — говорил: «Я не могу обладать этим вечно, и потому мне грустно».

«Мы привыкли к тому, что женщины, как товары на полках, терпеливо ждут своего покупателя, а мы заходим в лавку, рассматриваем их, вертим в руках и выбираем, что больше приглянулось, — пожалуй, эту… или вон ту? И если они мирятся с этим, мы довольны и почитаем это доказательством женской скромности, порядочности, респектабельности. Но стоит одному из этих выставленных на продажу предметов возвысить голос в защиту собственного достоинства…»

Алан Холлингхерст «Линия красоты»

Елизавета, 28 лет: «Да, главный герой этого романа, получившего Букеровскую премию, гомосексуален. И книга сплошь наполнена описаниями сексуальных сцен и фантазий, в которых участвуют только мужчины. Но меня это нисколько не смутило и не отвратило. Книга достойная, и помимо того, каково быть юным геем в среде гетеросексуалов, затрагивает еще множество тем, начиная от социального неравенства и заканчивая политическими кулуарами.

Я очень ровно отношусь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И мне было даже интересно и полезно понять, что творится у них в голове, увидеть психологическую картину с изнанки. Было очень познавательно. И поразило, что при описании по-настоящему искренних чувств и желаний, как-то стиралось из памяти и становилось неважным, что речь идет не об отношениях мужчины и женщины, а людей одного пола. Мне кажется, я стала после этой книги еще более лояльно относиться к гомосексуалам, возникло более глубокое понимание того, что они чувствуют, и что это не всегда «грязно», как принято считать".

Цитаты:

«Извиняться за то, к чему тебя больше всего влечет, скрепя сердце признавать это глупым, скучным, „вульгарным и небезопасным“ — нет на свете ничего хуже».

«Теперь он, кажется, понял, что такое поцелуй: инстинктивное средство выражения своих чувств, способ рассказать о страсти без слов — рассказать, но не удовлетворить».

Эмили Нагоски «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса»





Ксения, 19 лет: «Главная мысль этой интереснейшей книги о женской сексуальности: не надо себя с кем-то сравнивать. Каждая из нас независимо от того, какая у нее фигура, формы и особенности строения интимных частей тела, может быть и чувствовать себя сексуальной и, соответственно, получать настоящее удовольствие от „процесса“. Если только выбросит из головы все навязанные непонятно кем стереотипы и „стандарты красоты“, выгонит табун тараканов и психологических заморочек. Ей-богу, я бы включила эту книгу в список для обязательного прочтения молоденьким девушкам. Чтобы они изначально смотрели на себя и на секс в целом с адекватной точки зрения. К примеру, автор целую главу посвящает тем, кто „загоняется“ на счет своего веса. А еще уверяет, что всё, чего бы вы ни хотели в своей сексуальной жизни, — имеет право быть, и здесь нечего стесняться. Думаю, для многих девушек и женщин, у кого возникают проблемы в интимной сфере, эта книга будет той самой соломинкой, за которую можно ухватиться, первым шагом к пониманию и принятию себя как женщины».

Цитата:

«Вы слишком толстая или слишком худая; ваша грудь слишком большая или слишком маленькая. Ваше тело вообще не такое как нужно, и если вы не пытаетесь его изменить, вы определенно ленивы. Если вас все устраивает, у вас явно низкая планка. А если вы даже не пытаетесь скрыть, что вполне довольны собой, вы просто тщеславная стерва. Короче, все вы делаете не так. Делайте все по-другому. Да нет, не так, это тоже не то, попробуйте иначе. И так без конца».

А какие книги «про это» порекомендовали бы вы?