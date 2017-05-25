Женись на мне или умри: чего стоят женские ультиматумы

Недавно пересматривала фильм «Война миров», в котором динамический герой Тома Круза поначалу предстает перед нами как никчемный папаша, которого не любят дети и ненавидит бывшая жена, потому что он ведет себя как эмоционально недоразвитый эгоист, но в конце инопланетной войны он все переосмысливает и становится заботливым отцом. Это фильм о том, справедливо отмечает голос за кадром в конце, что человек заслужил право жить на Земле, и еще о том, добавлю от себя, что должно погибнуть не меньше миллиарда человек в межпланетной войне, чтобы из бестолкового мужика получился приличный отец.

Почему кто-то должен обязательно умереть, чтобы у современного мужчины встала на место система ценностей? Это, кстати, вполне типичный «плавающий» сюжет в кино и литературе. Главный герой — хороший человек в поиске смысла жизни, поэтому по сторонам не оглядывается, и по этой причине страдают близкие люди. Потом наступает критический момент, внешний форс-мажор. Это может быть инопланетное вторжение, война или революция, смертельная болезнь, полное банкротство, потеря работы, арест и суд, и т.д. и т.п.





В трудный момент рядом оказываются именно те, кого он старательно игнорировал раньше. И тогда все заканчивается в духе «и жили они долго и счастливо после всех этих испытаний», если только дорогие сердцу люди остаются в живых. Типичный пример — фильм «Легенды осени», когда нужно, чтобы погибли все — любящий отец стал инвалидом, не вынеся переживаний за сына, любящая женщина покончила с собой, молодую жену и дочь застрелили конкуренты, и тогда в самом конце фильма, может быть, герой Брэда Пита осознал, какой он был идиот. Почему нельзя понять, что ты делаешь что-то не так в этой жизни, без того, чтобы куча народу погибла?

Я беру примеры из голливудских фильмов, но и в реальности многие мужчины существуют по принципу «вдруг война, а я уставший». То есть, если здоровье в порядке, а немцы пока там, где мы их оставили в 45-ом, «первым делом будут всегда самолеты». Женщине, как правило, не нужна дополнительная встряска, чтобы расставить приоритеты и понять, что семья и дети важнее, чем рыбалка и футбол.

Это вроде как в крови где-то у нас, мы всегда готовы родить в поле. А мужчина должен подготовиться, нарастить чувство ответственности, эмоционально вызреть, пройти через жизненные испытания и невзгоды, чтобы потом прийти к тому, о чем какая-то женщина говорила ему еще много лет назад.



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Может быть, поэтому женщины чаще рвутся со своим «нам надо поговорить», требуя внимания к своему эмоциональному пространству, но это никогда не работает, поэтому дальше применяются более агрессивные варианты женского воздействия вроде слез и манипуляций из серии «ты меня совсем не любишь» и как крайняя мера — ультиматум. То есть, своеобразное колебание устоявшейся рутины: я или твоя работа, я или она, я или азартные игры. Вспоминается пример из выступления Эммелин Панкхерст, британской суфражистки, когда она говорит о двух голодных малышах, один из которых молча и терпеливо ждет кормления, а другой орет и толкается. Первым мы покормим нетерпеливого, говорит госпожа Панкхерст, проводя параллель с воинствующими суфражистками. Нетерпеливая женщина склонна к ультимативному поведению.

Давайте выберем для рассмотрения какой-нибудь типичный ультимативный случай. Например, женись или я уйду. Товарищи, я сразу хочу оговориться, что в рассмотрение идут только те случаи, когда женщина хочет замуж, а мужчина либо не уверен, либо не хочет, либо точно не знает, чего хочет. В жизни по-разному происходит: скажем, мужчина долго любит одну женщину, хочет жениться, а женщина ему отказывает, а бывает, молодые люди влюблены и вдвоем мечтают о свадьбе, но эти случаи заслуживают отдельного разговора. Сейчас я выбираю для рассмотрения достаточно распространенный вариант: женщина хочет замуж, а мужчина по своим соображениям (чужая душа — потемки) вроде бы рядом, но не предлагает.

Итак, представим: женщина может либо ждать, либо проявить нетерпение, так сказать, применить тактику «плачущего ребенка» по Э.Панкхерст. Я провела маленький соцопрос и очень удивилась, честно говоря, узнав, что во многих случаях знакомые мне женщины именно ультимативно вышли замуж, ну или с помощью тех или иных манипуляций с различной долей агрессивности.

Одна знакомая сказала своему парню, что им срочно нужно заехать к родственнице на работу, но умолчала, что та работает в ЗАГСе. Другая скооперировалась с мамой потенциального мужа, а противостоять маме, которая хочет внуков, не каждый в силах. Вот варианты женской инициативы, применяемые в том случае, когда женщина понимает, что в случае бесхитростного предложения «давай поженимся!» ее ждет ответ, скорее похожий на «с радостью, но кому мы нужны?»…

На самом деле, при кажущемся богатстве выбора в распоряжении напористой и привыкшей получать то, что хочет, женщины есть три хрестоматийных способа, которые так или иначе носят ультимативный характер: 1) поставить мужчину перед фактом, что у них будет ребенок; 2) дать мужчине понять, что у него есть достойный конкурент, который готов незамедлительно жениться; 3) разорвать отношения. Все три варианта представляют собой женский ультимативный выбор. Сама женщина хочет быть вместе с этим человеком, иначе зачем вообще что-то говорить? Поэтому в первом случае женщина рассчитывает на хорошее воспитание, порядочность и на отцовский инстинкт. Во втором случае женщина рассчитывает на дух соревновательности самца, а в третьем, на то, что, получив возможность нового свободного поиска, он почувствует, что ему нужна именно она.

Это, конечно, не так круто, как инопланетный конфликт, но женский ультиматум — это тоже своего рода форс-мажорное обстоятельство, которое женщина искусственным образом создает в своей жизни и в отношениях, нарушая привычный ход вещей.

Фильмы, в которых фигурирует женский ультиматум, снимают в жанре романтической комедии. Сразу приходят на ум «Брюс Всемогущий», «Город ангелов» и «Сержант Билко». Но в кино сюжет всегда развивается так: женский ультиматум, далее — мужчины не любят ультиматумов и уходят, потом они переживают, в ходе переживаний растут над собой, эмоционально зреют и все такое, дальше хэппи энд… Но это скорее «наши женские мечты…»



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В жизни не все складывается по киношному сценарию. Во-первых, вступая в ультимативную игру, женщина должна быть готова принять любые последствия такой игры. То есть с высокой степенью вероятности в реальной жизни мужчина плюет на все, женские манипуляции всегда шиты белыми нитками и в большинстве случаев расцениваются мужчиной как агрессия и посягательство на свободу и территорию, поэтому он разворачивается и уходит. Вспоминается анекдот про поручика Ржевского, когда его спросили, как он соблазняет женщин. А он сказал, что подходит и предлагает переспать. Ему говорят: «Так за такое можно в морду получить!». А он отвечает: «Ну в девяти случаев из десяти в морду, но десятая-то соглашается»…Я не думаю, что когда-нибудь будет статистика по этому вопросу, но по моему убеждению в девяти случаев из десяти женская ультимативная игра все-таки заканчивается разрывом отношений. Романтическое кино со счастливым концом снимают лишь про оставшийся десятый случай, когда мужчина принимает вызов и соглашается. Либо действительно из любви, когда внешний толчок просто стал катализатором, либо из слабости и малодушия. Так что в реальной жизни, ставя вопрос таким образом, женщина должна быть готова к тому, что останется без любимого мужчины, а если она его действительно любит, а не просто рассматривает «подходящий вариант», то здесь есть, чем рисковать…

Стоит ли женская игра свеч? Не знаю. Каждая женщина решает для себя сама. Как заметил Сомерсет Моэм: «…Как можно советовать другому, как себя вести, если ты не знаешь его так же хорошо, как себя?» Поэтому могу написать только о себе. Я не играю в ультимативные игры в жизни, вообще, и в отношениях, в частности, по нескольким причинам. Во-первых, человек — существо иррациональное.

Помните, у Пелевина описан имевший место в реальности эксперимент, который доказывает иррациональность человеческого мышления. Испытуемым, разделенным по двое, предлагали поделить 100 долларов. Первый называл пропорцию дележа: сколько он возьмет себе, а сколько отдаст второму испытуемому. А второй говорил да или нет, причем в случае согласия им выдавались деньги, а в случае отказа оба не получали ничего.

Даже если второй испытуемый получил бы всего один доллар, логично было бы принять условия, потому что доллар лучше, чем ничего, но люди отказывались от вариантов меньше, чем 80 к 20, просто чтобы первый игрок не получил больше денег. Никогда нельзя рассчитывать на то, что человек, поставленный перед насильственным выбором, будет рассуждать рационально.





Во-вторых, как я уже написала, нужно быть уверенной в том, что ты готова услышать «нет» и выполнить то, на что подписалась. В обратном случае возникает комический эффект, а я меньше всего хотела бы, чтобы к моим словам относились несерьезно. В самом деле, как вы себе это представляете: вот я ухожу, вот я уже медленно собрала вещи, вот я уже на пороге, вот я плачу в платочек, вот я оборачиваюсь и глазами котенка по имени Гав трагически смотрю на тебя, неужели ты меня не остановишь, бесчувственная ты сволочь…

В-третьих, как это не парадоксально, но нужно быть готовой к тому, чтобы услышать «да». Говорят, счастье — это когда получаешь то, что хочешь, а потом когда все еще хочешь то, что получил. У меня есть примеры из жизни, реальные истории женщин, которые ультимативным образом получили то, что хотели, и это не примеры семейной жизни, которую хотелось бы взять за образец. В лучшем случае просто возникает эффект кота Шредингера, то есть, жизненная неопределенность, когда брак и жив, и мертв одновременно. Вроде бы мы имеем нормальную семью, но в отношениях нету жизни, потому что оба живут с ощущением черного ящика в душе, который они боятся открыть, и при малейшем разногласии, которые неизбежны, мужчина имеет право сказать: ты сама этого хотела, ты это получила, теперь кушай это с маслом. В худшем случае, мы получаем отсутствие уважения, измены, скандалы, и снова по накатанной: слезы, надо поговорить, ты меня не любишь, я уйду, я уже ухожу, почему ты меня не останавливаешь… И дальше: почему ты меня не остановил, почему ты не хочешь меня вернуть, ты еще все поймешь и вернешься… А у него тем временем новая жена, новые дети и совсем другие проблемы.

Да, у мужчин есть проблемы с расстановкой приоритетов, но они должны до всего дозреть самостоятельно, пройти все свои испытания, какие они там собирались пройти, не надо их торопить и им помогать. А я тем временем буду заниматься своими делами. Вот, например, напишу еще что-нибудь для lady.tut.by.