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Определен победитель розыгрыша моноблока

26.05.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На TUT.BY завершился розыгрыш белорусского моноблока «Тесла». Читатели прислали больше 400 писем с ответами на наши вопросы.

Итак, победителем розыгрыша стал Илья Стрелковский – работник Национального банка Беларуси. За призом он пришел вместе с маленьким сыном Василием. Честно заработанный моноблок семье вручили лично представители компании «Тесла».


Счастливчик, получивший приз, был по счету только 42-м из всех, кто прислал заявки на конкурс. Зато он был первым, кто дал абсолютно точные ответы на все десять вопросов!


Напомним, что они касались различных аспектов IT сферы: как самих моноблоков, так и новейших технологических изобретений мира современного компьютерного «железа», а также и его истории.

Снова публикуем все вопросы, на этот раз - с правильными ответами:

1. На современных материнских платах используется порт для графического адаптера PCI-E, а какой порт использовался ранее до использования AGP, PCI ? (Ответ: VLB)

2. На каком техпроцессе построены последние процессоры компании Intel семейства Kaby Lake? (Ответ: 14-нм)

3. Материнские платы и оперативная память каких производителей используются в белорусских моноблоках? (Ответ: Gigabyte – материнские платы, Crucial – оперативная память)

4. Какой тип памяти используется в самой мощной игровой видеокарте компании NVIDIA – GTX 1080 Ti? (Ответ: GDDR5X)

5. На каком сокете разработаны материнские платы для процессоров последнего поколения AMD Ryzen? (Ответ: AM4)

6. Перед вами процессор для персонального компьютера под сокет 370 с крышкой желтого цвета. Назовите компанию-производителя. (Ответ: Cyrix / VIA Technologies)

7. В какой величине принято измерять общую производительность компьютеров? (Ответ: в терафлопсах)

8. Какому сертификату соответствуют самые энергоэффективные компьютерные блоки питания? (Ответ: 80 PLUS Titanium, или на русском – титановый сертификат)

9. В чем заключается основное преимущество SSD-накопителей перед обычными жесткими дисками? (Ответ: в скорости записи / чтения данных)

10. Как называются модули памяти, которые, из-за особенностей конструкции, должны устанавливаться на материнские платы только в парах. В противном случае, в пустые разъёмы должны устанавливаться специальные модули-заглушки. (Не используются в современных ПЭВМ). (Ответ: RIMM)

За предоставленный на конкурс моноблок «Тесла» благодарим компанию «БелБизнесЭВМ». Подробно об устройствах и ценах на них можно прочитать здесь.

 
 
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На TUT.BY завершился розыгрыш белорусского моноблока "Тесла". Читатели прислали больше 400 писем с ответами на наши вопросы. *Партнерский материал

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