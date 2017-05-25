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Пресечена деятельность минчан, оказывающих услуги по незаконному обналичиванию денежных средств

26.05.2017 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Пресечена деятельность минчан, оказывающих услуги по незаконному обналичиванию денежных средств

Преступная группа помогала руководителям компаний уклоняться от уплаты налогов.

Как сообщает пресс-служба КГК, Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, которая действовала с целью оказания услуг должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов.

Оперативниками финансовой милиции установлено, что трое жителей Минска осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию и обезналичиванию денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур.

Услугами подозреваемых пользовались руководители компаний, занимающиеся оптовой торговлей автомобильными запчастями и строительными материалами. Товар реализовывался за наличный расчет, без составления необходимых документов. После чего субъекты хозяйствования обращались к услугам данной преступной группы для последующего вовлечения денежных средств в «теневой» оборот.

В ходе предварительного расследования проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, печати лжепредпринимательских структур и банковские карты, подтверждающие причастность к осуществлению незаконной деятельности.

Предварительный ущерб оценивается на сумму более 700 тысяч рублей. С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых на сумму более 1 млн рублей (6 квартир, 4 земельных участка, расчетные счета) наложен арест.

В отношении участников преступной группы и руководителей 6 субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК РБ.

В настоящее время проверяется информация об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 субъектов хозяйствования. Расследование по уголовному делу продолжается.
 
Теги: Минск
 
 
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