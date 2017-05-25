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Sputnik Fashion: участники шоу "Ты супер!" устроили показ мод

26.05.2017 09:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне суперфинала шоу телеканала НТВ и Sputnik, который состоится 26 мая в Кремлевском Дворце, участники шоу получили подарки от агентства.

Sputnik Fashion: участники шоу "Ты супер!" устроили показ мод
© Sputnik.
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Молодые исполнители примерили подарки и прошлись по импровизированному подиуму.

Вместе с участниками шоу в финальном концерте выступят признанные звезды музыкальной сцены из разных стран, в частности Анне Вески, Тамара Гвердцители, Полад Бюль-Бюль-оглы, Вера Брежнева и другие.

Проголосовать за белорусскую участницу шоу можно отправив СМС с коротким кодом.

"Ты супер!" — музыкальный проект, в котором приняли участие представители 12 стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.

 
 
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Участники музыкального конкурса "Ты супер!" перед финалом, который состоится в пятницу в Москве, примерили подарки от Sputnik. Смотрите на видео модный показ с участием...

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