Накануне суперфинала шоу телеканала НТВ и Sputnik, который состоится 26 мая в Кремлевском Дворце, участники шоу получили подарки от агентства.

Молодые исполнители примерили подарки и прошлись по импровизированному подиуму.

Вместе с участниками шоу в финальном концерте выступят признанные звезды музыкальной сцены из разных стран, в частности Анне Вески, Тамара Гвердцители, Полад Бюль-Бюль-оглы, Вера Брежнева и другие.

Проголосовать за белорусскую участницу шоу можно отправив СМС с коротким кодом.

"Ты супер!" — музыкальный проект, в котором приняли участие представители 12 стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.