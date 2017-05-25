Стриминговый сервис Netflix закрыл сериал «Отжиг» о зарождении хип-хопа после первого сезона, сообщает Variety.





Сериал рассказывал о зарождении хип-хопа, действие разворачивалось в конце 70-х в Бронксе. Режиссером проекта выступил Баз Лурман, которого широкая публика знает по мюзиклам «Великий Гэтсби» и «Мулен Руж».

Причиной закрытия сериала стали, как отмечает Variety, закулисные проблемы. Также шоу не удалось найти связь со зрителями, как это сделали другие проекты Netflix, в том числе нашумевший сериал «Очень странные дела».

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По имеющимся данным, первая часть первого сезона, премьера которой состоялась в 2016 году, привлекла лишь 3,2 млн взрослых зрителей из США в первый 31 день показа.

Это был самый дорогой оригинальный сериал в истории Netflix и всего Голливуда, пишет издание. Его бюджет оценивается по меньшей мере в 120 миллионов долларов.