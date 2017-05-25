В Жодино молодожены расписались на карьерном самосвале БЕЛАЗ

Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино. Молодожены обменялись клятвами верности и кольцами прямо на карьерном самосвале «БЕЛАЗ». Такое мероприятие на предприятии провели впервые за 69-летнюю историю завода, пишет Млын.by.



Фото: Mlyn.by

Главными участниками события стали молодые работники БЕЛАЗа инженер-конструктор УГТ Артем Талашко и инженер-технолог УГТ Кристина Талашко. Молодые люди познакомились три года назад во время учебы Кристины в БНТУ, когда девушка не сдала экзамен.

— Мне подсказали человека, который бы помог подготовиться к пересдаче. Им оказался Артем, — вспоминает Кристина. — Потом периодически я обращалась к нему за советами по учебе. Подумать не могла, что это мой будущий муж, — смеется Кристина. - После получения диплома по распределению попала в Жодино — так мы с Артемом случайно оказались рядом.



Фото: Mlyn.by

Молодожены говорят, когда в Жодинском загсе предложили их расписать не просто на территории завода, а на верхней площадке карьерного самосвала — они с радостью согласились. Такого в Жодино еще никто не проводил.

— До конца не верили, что все получится, — признался Артем. — Подобная церемония очень необычная. Думаю, некоторые наши коллеги с удовольствием расписались бы таким образом.



Фото: Mlyn.by

Пока неизвестно, когда подобную церемонию смогут провести другие молодожены.