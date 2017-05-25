ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жодино молодожены расписались на карьерном самосвале БЕЛАЗ

26.05.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино. Молодожены обменялись клятвами верности и кольцами прямо на карьерном самосвале «БЕЛАЗ». Такое мероприятие на предприятии провели впервые за 69-летнюю историю завода, пишет Млын.by.


Фото: Mlyn.by

Главными участниками события стали молодые работники БЕЛАЗа инженер-конструктор УГТ Артем Талашко и инженер-технолог УГТ Кристина Талашко. Молодые люди познакомились три года назад во время учебы Кристины в БНТУ, когда девушка не сдала экзамен.

—  Мне подсказали человека, который бы помог подготовиться к пересдаче. Им оказался Артем, — вспоминает Кристина. — Потом периодически я обращалась к нему за советами по учебе. Подумать не могла, что это мой будущий муж, — смеется Кристина. - После получения диплома по распределению попала в Жодино — так мы с Артемом случайно оказались рядом.


Фото: Mlyn.by

Молодожены говорят, когда в Жодинском загсе предложили их расписать не просто на территории завода, а на верхней площадке карьерного самосвала — они с радостью согласились. Такого в Жодино еще никто не проводил.

—  До конца не верили, что все получится, — признался Артем. — Подобная церемония очень необычная. Думаю, некоторые наши коллеги с удовольствием расписались бы таким образом.


Фото: Mlyn.by

Пока неизвестно, когда подобную церемонию смогут провести другие молодожены.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино. Молодожены обменялись клятвами верности и кольцами прямо в ОАО "БЕЛАЗ" - на карьерном самосвале. Подобное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
BMW представила новое купе восьмой серии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика