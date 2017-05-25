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Бухгалтер витебского предприятия на подделке командировочных и ордеров присвоила около $9 тыс.

26.05.2017 10:20 — Разное | БелТА  
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26 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Бухгалтер-кассир одного из витебских предприятий за растрату около $9 тыс. получила 3 года лишения свободы условно, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По материалам проверки отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Витебска установлено, что 45-летняя жительница областного центра, работая в должности бухгалтера-кассира одного из автотранспортных предприятий города, при исполнении своих должностных обязанностей совершила растрату вверенных ей денежных средств.

Являясь материально ответственным лицом, женщина необоснованно вносила фиктивные сведения в авансовые отчеты водителей по командировочным расходам, расходные и приходные кассовые ордера, а также увеличивала в оборотно-сальдовых ведомостях суммы денежных средств, израсходованных водителями ОАО при нахождении в командировках. В результате чего она совершила хищение 2,3 тыс. евро, 186,5 тыс. российских рублей и $2,9 тыс.

Судом Октябрьского района Витебска по статье "Присвоение либо растрата" обвиняемая осуждена к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок, с лишением права занимать материально-ответственные должности на пять лет и с конфискацией имущества.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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