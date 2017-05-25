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Внешнеторговый оборот Беларуси за 4 месяца 2017 года вырос больше чем на 20%

26.05.2017 10:14 — Разное | Ежедневник  
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Внешнеторговый оборот Беларуси за 4 месяца 2017 года вырос больше чем на 20%

Экспорт в страны СНГ увеличился почти на 30%, товарооборот со странами ЕС – на 6,2%.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, по данным таможенной статистики страны внешнеторговый оборот в январе-апреле 2017 года увеличился на 21,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 18,3 млрд долларов.

Товарооборот со странами СНГ составил 61,5 % от общего товарооборота Беларуси. Экспорт в страны СНГ увеличился на 29,8% и составил 5,1 млрд долларов, импорт – на 23,6% и составил 6,2 млрд долларов.

Товарооборот со странами ЕС возрос на 6,2%. Экспорт и импорт в такие страны увеличился и составил 2,1 млрд долларов и 1,8 млрд долларов соответственно.

Основными партнерами Беларуси во внешней торговле являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Турция, Литва, Нидерланды, Италия, Бразилия, Казахстан.

Основные экспортируемые товары – нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты (сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, сливочное масло, молочные пасты), грузовые автомобили, тракторы. Ведущие позиции в импорте из других государств занимают нефть сырая, газы нефтяные и нефтепродукты.

 
 
Ссылка на источник 24
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Экспорт в страны СНГ увеличился почти на 30%, товарооборот со странами ЕС – на 6,2%.

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