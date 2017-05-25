Прижизненный портрет царя Ивана IV был открыт с помощью методов мультиспектральной съемки. Об этом сообщает пресс-центр Института космических исследований Российской академии наук.



Репродукция картины Виктора Васнецова «Царь Иван Грозный»

Изображение было вытиснено на переплете первопечатного «Апостола» 1564 года. Оно считается угасшим: вытисненное на кожаном переплете, оно со временем разгладилось, и не видно невооруженным глазом.

Чтобы визуализировать портрет, ученые применили специальные методы съемки в различных диапазонах спектра и оригинальные алгоритмы обработки изображений. Поверхности снимали в отраженном свете с длиной волны 730 нм (этот диапазон уже относится к инфракрасному, но ещt воспринимается глазом). В результате обработки полученных снимков на изображениях «проступили» очертания лица.



Изображение: А.В. Андреев (ИКИ РАН), М.Н. Жижин (ИКИ РАН), Е.В. Уханова (ГИМ) / press.cosmos.ru

Считается, что это единственный достоверный прижизненный портрет царя Ивана IV. Он был выполнен на специальном подносном экземпляре Апостола — знаке благодарности Ивана Фёдорова царю за поддержку печатного дела.

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