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Ученые "проявили" единственный прижизненный портрет Ивана Грозного
Прижизненный портрет царя Ивана IV был открыт с помощью методов мультиспектральной съемки. Об этом
Изображение было вытиснено на переплете первопечатного «Апостола» 1564 года. Оно считается угасшим: вытисненное на кожаном переплете, оно со временем разгладилось, и не видно невооруженным глазом.
Чтобы визуализировать портрет, ученые применили специальные методы съемки в различных диапазонах спектра и оригинальные алгоритмы обработки изображений. Поверхности снимали в отраженном свете с длиной волны 730 нм (этот диапазон уже относится к инфракрасному, но ещt воспринимается глазом). В результате обработки полученных снимков на изображениях «проступили» очертания лица.
Считается, что это единственный достоверный прижизненный портрет царя Ивана IV. Он был выполнен на специальном подносном экземпляре Апостола — знаке благодарности Ивана Фёдорова царю за поддержку печатного дела.
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Считается, что это единственный достоверный прижизненный портрет царя Ивана IV.
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