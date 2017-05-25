26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси рассматривает сегодня в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению фигурантов в так называемом деле семнадцати, связанном с незаконным оборотом наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Члены преступного сообщества длительное время занимались распространением психотропов под видом курительных смесей и миксов. При этом товар для реализации приобретался в России. Злоумышленники тщательно конспирировали свою преступную деятельность, планировали не только способы транспортировки товара, но даже организацию физической и технической безопасности.

В декабре 2016 года Минский городской суд вынес обвинительный приговор всем семнадцати обвиняемым. Главный фигурант в деле Константин Вилюга был признан виновным, в частности, в деятельности по созданию преступной организации, в ее руководстве и входящими в нее структурными подразделениями; незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, особо опасных психотропных веществ и их прекурсоров, завладении имущества путем обмана, совершенном группой лиц. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Бывших сотрудников КГБ Игоря Корицкого и Дмитрия Веретенского суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно. Суд также постановил конфисковать их имущество и лишить звания майора. Бывший сотрудник МВД Константин Денисевич был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, лишен звания подполковника милиции. Остальные фигуранты также получили длительные сроки - от 2 до 18 лет лишения свободы.-0-