ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд рассматривает апелляцию по "делу 17" о незаконном обороте наркотиков

26.05.2017 10:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Верховный суд рассматривает апелляцию по "делу 17" о незаконном обороте наркотиков

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси рассматривает сегодня в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению фигурантов в так называемом деле семнадцати, связанном с незаконным оборотом наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Члены преступного сообщества длительное время занимались распространением психотропов под видом курительных смесей и миксов. При этом товар для реализации приобретался в России. Злоумышленники тщательно конспирировали свою преступную деятельность, планировали не только способы транспортировки товара, но даже организацию физической и технической безопасности.

В декабре 2016 года Минский городской суд вынес обвинительный приговор всем семнадцати обвиняемым. Главный фигурант в деле Константин Вилюга был признан виновным, в частности, в деятельности по созданию преступной организации, в ее руководстве и входящими в нее структурными подразделениями; незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, особо опасных психотропных веществ и их прекурсоров, завладении имущества путем обмана, совершенном группой лиц. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Бывших сотрудников КГБ Игоря Корицкого и Дмитрия Веретенского суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно. Суд также постановил конфисковать их имущество и лишить звания майора. Бывший сотрудник МВД Константин Денисевич был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, лишен звания подполковника милиции. Остальные фигуранты также получили длительные сроки - от 2 до 18 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены преступного сообщества длительное время занимались распространением психотропов под видом курительных смесей и миксов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бухгалтер витебского предприятия на подделке командировочных и ордеров присвоила около $9 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика