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BMW представила новое купе восьмой серии

26.05.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
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На открывшемся сегодня конкурсе автомобильной элегантности Villa d’Este в Италии компания BMW показала роскошную «двухдверку» возрожденной восьмой серии — пока это концепт-кар, но в следующем году он превратится в серийную модель, которая станет соперничать с купе Mercedes S-класса.


Внешне будущая новинка не должна сильно отличаться от представленного шоу-кара — по крайней мере, это обещают сами баварцы, которые вкратце описывают купе традиционным слоганом «автомобиль для водителя».

Что касается дизайна команды шеф-стилиста BMW Адриана ван Хойдонка, глазу есть за что зацепиться — это и объемные «ноздри» радиаторной решетки, и приземистый силуэт, четкие линии, чистые поверхности, вытянутые L-образные задние фонари и мощные скульптурные формы, наполняющие новую «восьмерку» драйверским характером.


Оказавшись за рулем концепта, водитель, по словам создателей, «моментально попадает в атмосферу драйва и скорости». Из главных особенностей щедро отделанного кожей внутреннего убранства — спортивные сиденья с карбоновой основой, отполированные вручную алюминиевые спицы рулевого колеса, алюминиевые и карбоновые вставки, а также контроллер системы iDrive, отделанный кристаллами Swarovski с дымчатым топазом.


К сожалению, техническими подробностями о концепте новой «восьмерки» в BMW не поделились. Впрочем, нетрудно догадаться, что платформу CLAR флагманское купе разделит с седаном седьмой серии, а под капотом большинства версий «восьмерки» окажутся шести- и восьмицилиндровые агрегаты (включая варианты на тяжелом топливе).

Топ-версия может получить 6,6-литровый V12, а вот выход «заряженной» модификации M8 пока под вопросом, но если ей и дадут зеленый свет, двигатель для нее, в принципе, готов — это 4,4-литровый V8 Biturbo от нового седана M5.


К слову, флагманская «восьмерка» со временем должна обзавестись семейством — компанию стандартному купе составят кабриолет и четырехдверное Gran Coupe.

 
 
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