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Противотанковую мину времен войны обнаружили на контрольно-следовой полосе

26.05.2017 10:27 — Разное | БелТА  
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Противотанковую мину времен войны обнаружили на контрольно-следовой полосе
Фото из архива

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили брестские пограничники, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

На территории погранзаставы "Брест" 25 мая около 9.20 во время обхода пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе похожий на мину предмет. Оперативно была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Прибывшие специалисты определили, что боеприпас является противотанковой миной Т-35, которая пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожен.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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На территории погранзаставы "Брест" 25 мая около 9.20 во время обхода пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе похожий на мину предмет. Оперативно...

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