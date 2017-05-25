Противотанковую мину времен войны обнаружили на контрольно-следовой полосе

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26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили брестские пограничники, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

На территории погранзаставы "Брест" 25 мая около 9.20 во время обхода пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе похожий на мину предмет. Оперативно была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Прибывшие специалисты определили, что боеприпас является противотанковой миной Т-35, которая пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожен.-0-