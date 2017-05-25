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Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после ухода из Гарварда

26.05.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
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Основатель Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета получил ученую степень. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook, передает Lenta.ru.


Изображение: Mark Zuckerberg / facebook.com

«Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу мою степень», — написал он. Как отмечается на сайте университета, Цукерберг стал доктором права.

Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. В 2004-м он и его друзья Эдуардо Саверин, Крис Хьюз и Дастин Московиц запустили социальную сеть Facebook, которая впоследствии стала крупнейшей в мире. После окончания второго курса Цукерберг покинул университет, чтобы сосредоточиться на развитии соцсети.

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После окончания второго курса Цукерберг покинул университет, чтобы сосредоточиться на развитии соцсети.

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