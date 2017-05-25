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Катание на тарзанке у реки привело к гибели подростка

26.05.2017 10:49 — Разное | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе катание на тарзанке у реки привело к гибели подростка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сообщение о том, что на реке Березина в Березинском районе утонул 13-летний мальчик поступило днем 24 мая. Прибывшей на место следственно-оперативной группой было установлено, что подросток катался на тарзанке, смонтированной на дереве в четырех метрах от уреза реки. При раскачивании на ней ребенок сорвался и упал в воду. Ввиду сильного течения и большой глубины его стало сносить вниз по реке. Предпринимались все меры для обнаружения мальчика. В результате поиска 25 мая его тело из воды извлекли водолазы.

Березинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. Следователи в очередной раз обращают внимание всех взрослых на необходимость непрерывного контроля за местонахождением детей, особенно с наступлением теплого сезона. Несчастные случаи с детьми и подростками на водоемах, как правило, происходят во время их самостоятельных прогулок. Зачастую ребята играют на возвышенном берегу, край которого не устойчив и легко осыпается, а также в тех местах, откуда можно упасть в воду. В результате неосторожных действий детей и отсутствия контроля со стороны взрослых происходят трагические происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Березинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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