Число американцев, считающих Россию врагом, за 4 года выросло с 40 до 64%





По мнению американцев, главными врагами США сейчас являются Северная Корея, Иран и Сирия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Fox News, американским избирателям задали вопрос, как, по их мнению, «президент Трамп рассматривает отношения США с Россией».

«Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага», – говорится в результатах опроса.

Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США – это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Эти страны, по мнению американцев, являются тремя главными противниками государства. На четвертом месте оказалась Россия (64%). Согласно данным опроса Fox News, проведенного в 2013 году, этот показатель тогда составлял 40%.

Опрос провели 21-23 мая среди случайно выбранных тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.