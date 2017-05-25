ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число американцев, считающих Россию врагом, за 4 года выросло с 40 до 64%

26.05.2017 10:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Число американцев, считающих Россию врагом, за 4 года выросло с 40 до 64%

По мнению американцев, главными врагами США сейчас являются Северная Корея, Иран и Сирия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Fox News, американским избирателям задали вопрос, как, по их мнению, «президент Трамп рассматривает отношения США с Россией».

«Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага», – говорится в результатах опроса.

Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США – это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Эти страны, по мнению американцев, являются тремя главными противниками государства. На четвертом месте оказалась Россия (64%). Согласно данным опроса Fox News, проведенного в 2013 году,  этот показатель тогда составлял 40%.

Опрос провели 21-23 мая среди случайно выбранных тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению американцев, главными врагами США сейчас являются Северная Корея, Иран и Сирия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после ухода из Гарварда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика