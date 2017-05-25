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Число американцев, считающих Россию врагом, за 4 года выросло с 40 до 64%
26.05.2017 10:52 — Разное | Ежедневник
По мнению американцев, главными врагами США сейчас являются Северная Корея, Иран и Сирия.
Как сообщает
«Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага», – говорится в результатах опроса.
Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США – это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Эти страны, по мнению американцев, являются тремя главными противниками государства. На четвертом месте оказалась Россия (64%). Согласно данным опроса Fox News, проведенного в 2013 году, этот показатель тогда составлял 40%.
Опрос провели 21-23 мая среди случайно выбранных тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.
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По мнению американцев, главными врагами США сейчас являются Северная Корея, Иран и Сирия.
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