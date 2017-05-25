Водителю МАЗа, сбившему насмерть девятиклассницу, грозит срок до 5 лет

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка, рассказала на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

" Днем 25 мая в Столбцах вблизи нерегулируемого пешеходного перехода грузовым автомобилем МАЗ был совершен наезд на ученицу 9-го класса одной из городских школ . От полученных повреждений девочка 2002 года рождения погибла на месте", — сообщила Белоног.

В ходе первоначальных следственных действий были проведены осмотр места происшествия и работа со свидетелями и очевидцами. Следователи также зафиксировали объекты и следы, имеющие значение для определения времени, характера и других обстоятельств трагедии.

"По данному факту Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сказала Белоног.

Ответственность по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть человека" предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе и по техническому состоянию большегрузного транспортного средства, а также по причине смерти погибшей и по состоянию водителя, который находился за рулем большегрузного автомобиля", — сообщила Белоног.

В настоящее время подозреваемый 1967 года рождения задержан для проведения с его участием необходимых следственных действий, в том числе и следственного эксперимента, добавила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.