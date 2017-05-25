Гродненские милиционеры задержали подозреваемых в разбойном нападении на женщину

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские милиционеры задержали подозреваемых в дерзком разбойном нападении на женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В конце апреля двое неизвестных напали на женщину во дворе жилого дома по улице Болдина. Один из нападавших ударил ее кастетом в лицо: потерпевшая потеряла равновесия, упала и сильно ударилась о землю.

"Злоумышленники завладели ее сумочкой, в которой было около Br20, ключи и мобильный телефон. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых", - отметили в пресс-службе УВД. Ими оказались лидчанин 1999 года рождения и его приятель, студент из областного центра 2000 года рождения.

Со слов задержанных, вечером они бесцельно ходили по городу и внезапно решили напасть на прохожую. А совершив преступление, поспешили скрыться, так как были уверены, что женщина умерла на месте преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".-0-