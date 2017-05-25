Подруги Дарьи Черновой: мы гордимся нашей Дашей и болеем за ее победу

В день суперфинала шоу "Ты супер!", который пройдет сегодня вечером, 26 мая, в Кремлевском Дворце, в гостях на радио Sputnik Беларусь побывали подруги и одногруппницы белорусской финалистки проекта Дарьи Черновой — Ксения Протченко и Екатерина Кузьменко.

"Мы за Дашу очень болеем, очень гордимся ей и, конечно же, желаем победы в финале, хотя выход в финал — это уже своеобразная победа, хотя бы для нее самой", — отметила Ксения.

Девушки рассказали, что Дарья часто поет и в обычной жизни. Если подруги собираются вместе на "посиделки", вечер никогда не обходится без песни. Даша может запеть и в университете между парами, если бывает хорошее настроение.

"В целом, у Даши редко бывает плохое настроение. Даша очень светлый и позитивный человек, она заражает позитивом всех нас, и, находясь рядом с ней, сам невольно начинаешь улыбаться, несмотря на все трудности", — сказала Екатерина.

Подруги рассказали, что они до сих пор не знают, какую именно песню Даша Чернова приготовила для финального выступления в шоу "Ты супер!", хотя несколько раз спрашивали ее об этом. Дарья держится очень стойко, отнекивается от всех вопросов и говорит, что это будет сюрприз.

Кроме того, Дарью активно поддерживает родной университет. Белорусская конкурсантка проекта "Ты супер!" учится на первом курсе Белорусского государственного экономического университета, где изучает налогообложение. Одногруппницы рассказали о том, что буквально каждый студент их потока проголосовал за Дашу в специальном приложении конкурса "Ты супер!" в интернете.

Как ранее сообщал Sputnik, суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет вечером 26 мая в Кремле. В нем примет участие и белорусская конкурсантка Дарья Чернова, она сразится за звание лучшей юной вокалистки на постсоветском пространстве. 27 мая в 20:00 зрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и на сайте Sputnik Беларусь.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Как ранее сообщил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, следующей весной на НТВ обязательно будет второй сезон проекта "Ты супер!", но на этом сюрпризы не заканчиваются.

"Мы подумали, что до весны так долго ждать, и решили осенью запустить другой проект — "Ты супер! Танцы". Есть очень много талантливых ребят, которые танцуют, причем не только соло, но и парами. Мы объявляем начало кастинга", — сказал Вайнштейн.

Беседу с подругами Дарьи Черновой Ксенией Протченко и Екатериной Кузьменко слушайте на радио Sputnik Беларусь.