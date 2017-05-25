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Желудь под микроскопом: инвестагентство показало ролик про Беларусь

26.05.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ролике говорится, что в 9,5-миллионной Беларуси проживают представители 130 национальностей, а одна треть всех студентов обучаются в сфере науки и технологий.

Желудь под микроскопом: инвестагентство показало ролик про Беларусь
© Фото: пресс-служба президента
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Также отмечается, что в республике отмечается существенный рост в IT-сфере, которая в прошлом году произвела продукции на один миллиард долларов. А пять компаний, входящих в ТОП-10 списка Forbes, сотрудничают с белорусскими IT-организациями.

При этом, как говорится в ролике, Беларусь занимает первое место в Европе по трудоустройству специалистов наукоемкой отрасли.

"Беларусь. Маленькие зернышки — большие деревья", — говорится в финальном титре.

 
 
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